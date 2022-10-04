Третьяковская галерея приобрела в Лондоне самое крупное произведение искусства в своей истории и покажет его уже в следующем году. В условиях удорожания логистики музей переориентируется на собственную коллекцию, но планирует сотрудничество с Индией и Мексикой по части кино. Об этом в интервью «Известиям» рассказала гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова . Беседа состоялась в преддверии старта одного из главных выставочных проектов сезона — «Дягилев. Генеральная репетиция».

Самый большой экспонат

— Как сложившаяся международная ситуация сказалась на жизни Третьяковской галереи?

— Нам пришлось переформатировать большое количество своих выставочных программ . При этом меня поразило, что, когда перед нами встала задача быстро — за два-три месяца — придумать и разработать серьезные проекты, которые могли бы заменить запланированные ранее и сорвавшиеся экспозиции, мои коллеги с невероятной интенсивностью и энтузиазмом включились в эту работу. В сложной ситуации мобилизуются совершенно особые внутренние ресурсы, и ты понимаешь, что нет ничего невозможного. Если ты знаешь, что в таком-то зале такого-то числа должна открыться выставка, значит, это нужно обеспечить. Залы Третьяковки не могут стоять пустыми.

Прежде всего это заставило нас осознать возможности собственного собрания . Зачастую мы не могли рассчитывать даже на вещи из российских музеев, поскольку логистика стала дороже, а бюджеты точно не увеличились. Впрочем, что касается денег, грех жаловаться . Все наши партнеры, которые обещали нам поддержку в 2022 году, свои обещания выполнили . Более того, у нас сейчас помимо пула наших традиционных партнеров, крупных корпораций, многие из которых находятся под санкциями и, тем не менее, не прекращают поддержку, формируется новый круг патронов и меценатов. В частности, замечательные женщины. Кто-то из них руководит серьезным бизнесом, кто-то — супруга предпринимателя. Их степень вовлеченности — это новый шаг в нашей работе со спонсорами.

Это заставило нас осознать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Правильно ли я понимаю, что выставки этого сезона будут собраны из собственной коллекции музея?

— Да. Это касается и выставки «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1», которая идет у нас с сентября, и нашего нового крупного проекта — «Дягилев. Генеральная репетиция» . Это будет очень яркая иммерсивная экспозиция, в центре которой — тема репетиции, вхождения в мир того или иного спектакля, когда перед тобой не просто двухмерные эскизы и фотографии, а аутентичные трехмерные костюмы, делающие этот спектакль для тебя сегодня живым . Так же, основываясь на своем собрании, мы готовим выставку Алексея Щусева . Всё это — открытие материала, который мы никогда не показывали. Что-то давно находится в нашем собрании, однако не демонстрировалось публике, а что-то совсем недавно поступило в фонды музея.

— Например?

— Назову фантастическую коллекцию костюмов первых дягилевских балетных сезонов. Или невероятные листы Алексея Щусева — эскизы архитектуры Марфо-Мариинской обители и Казанского вокзала вкупе с замечательным портретом работы Бориса Кустодиева, датированным 1915 годом, когда Щусев работал как раз над Казанским вокзалом.

Ну а в 2023 году у нас будет выставка Николая Рериха . И это действительно вызов, потому что у Рериха очень много поклонников, но есть и несколько снобистское отношение к нему. В этом смысле нам придется пройти между Сциллой и Харибдой. Абсолютной сенсацией проекта может стать демонстрация театрального задника к «Половецким пляскам», выполненного Рерихом в 1908 году, если удастся его привести в экспозиционное состояние к тому моменту . Третьяковская галерея совсем недавно приобрела это произведение в Лондоне . Причем сначала коллекционеры запрашивали очень большую сумму в €1 млн, но нам удалось ее снизить в несколько раз .

— Насколько я понимаю, этот театральный задник стал самым крупным произведением в собрании Третьяковской галереи. Каковы его размеры и чем он еще интересен?

— Он происходит из известной коллекции, в которой находились также костюмы первых дягилевских сезонов. Размер полотна — 10 на 23 метра. При этом надо понимать, что занавесов и задников дягилевских «Русских сезонов» в мире сохранилось всего пять : работы Пабло Пикассо к спектаклям «Парад» и «Голубой поезд», к «Шехеразаде» Римского-Корсакова авторства Валентина Серова, к «Жар-птице» Наталии Гончаровой для постановки в Ковент-Гардене и, собственно, декорация Рериха. Всё. Уникальность того, что нам удалось приобрести благодаря нашим партнерам и спонсорам, просто не поддается описанию.

Но театральный задник прекрасен и сам по себе. Когда мы его развернули в зале Врубеля, думаю, в шоке были все, поэтому что это абсолютно невероятное произведение, совершенно авангардная работа. Понимая ее уникальность, мы разрабатывали концепцию реконструкции здания на Крымском Валу уже с прицелом на ее экспонирование. Там будет специальное двухуровневое пространство, позволяющее подойти близко к этой грандиозной декорации и рассмотреть ее с балкона второго уровня . Она станет частью Дягилевского зала, который мы планируем открыть как часть постоянной экспозиции.

— Уточню: сначала театральный задник будет показан на выставке Рериха в 2023 году, а после реконструкции здания Новой Третьяковки окажется в постоянной экспозиции?

— Да, именно так, если, конечно, мы успеем его привести в экспозиционный вид к выставке Рериха. Реставрация такого гигантского полотна — огромная работа. Поначалу было вообще непонятно, как ее проводить. Что, закрыть на пять лет зал Врубеля? А в меньшем пространстве его не развернуть. 10 на 23 — это 230 кв. м.

Но наши специалисты, которые придумали четыре года назад невероятное ноу-хау, когда встала задача реставрации картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван», сейчас тоже нашли вариант, как реализовать проект. К ретроспективе Рериха они обещают придать заднику такой вид, в котором его можно показывать, а после завершения выставки реставрация продолжится.

«Коллекция Третьяковки неделима»

— Я помню, изначально была идея, что в здании после реставрации появится еще и открытое фондохранилище, куда смогут прийти простые зрители.

— Конечно, эта идея осталась и обязательно будет реализована.

— А сроки как-то скорректировались?

— Мне сложно говорить о сроках , потому что там настоящий пазл. Чтобы закрыть здание Новой Третьяковки на реконструкцию, нужно закончить здание на Кадашевской набережной . Мы очень надеемся, что в конце следующего года строительство будет закончено, оно сейчас идет совсем другими темпами. Поставлена задача на уровне правительства, и к ее реализации мы идем по прямой. Когда здание будет готово, мы перевезем туда сокращенную версию экспозиции XX века, а фонды переедут в фондохранилище в Коммунарке, но там пока еще стройка не началась.

— Когда начнется?

— Не могу сказать. К сожалению, это процесс, над которым мы не властны.

Это заставило нас осознать Ход работ по строительству корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в центре Москвы. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер

— В итоге в Коммунарке когда-нибудь будет полноценное экспозиционное пространство?

— Его главное предназначение — фондохранилище . Но есть договоренность о том, что также там будут выставочные залы и пространства для образовательных программ и мы не уйдем оттуда и после того, как реконструкция здания на Крымском Валу закончится. Нам будет чем заняться в Коммунарке. Мы прекрасно понимаем, что можем создать там важный очаг культуры для этого огромного района Новой Москвы .

— К вопросу об использовании новых зданий Третьяковки: сейчас много говорят о том, что в региональных филиалах могут оказаться части коллекции ГТГ на постоянной основе. Это возможно?

— Нет, коллекция Третьяковки неделима. В регионах будут организовываться обычные временные выставки по три-четыре месяца и длительные экспозиции на полтора-два года (надеюсь, нам удастся оформить в Министерстве культуры необходимые для этого разрешения). Но в итоге всё вернется в Москву.

Другое дело, что мы планируем формировать фонды этих филиалов за счет работ тех художников, которые живут в данных регионах, и с помощью привлечения коллекций, которые уже там существуют . Допустим, во Владивостоке есть собрание галереи «Артэтаж». Это очень интересный срез того, что происходило в художественной жизни города за последнее 30 лет. В Самаре живут яркие художники, мы будем организовывать арт-резиденции в нашем здании Фабрики-кухни.

— Юридически эти произведения, созданные или приобретенные в регионах, будут входить в коллекцию Третьяковской галереи?

— Если вещи поступят в филиалы, которые являются подразделениями Третьяковской галереи, то да, это будет собрание ГТГ. И вот как раз такие экспонаты останутся на постоянной основе «дома». Именно поэтому во всех наших региональных зданиях запланированы фондохранилища.

— Проще говоря, в итоге получится, что части коллекции ГТГ все равно будут постоянно храниться в регионах, но это не то, что уедет из Москвы, а только то, что изначально было или появилось на местах?

— Да, можно сказать так.

Картины из Узбекистана, кино из Индии

— Что сейчас происходит с музейным обменом? Насчет Европы всё понятно. А со странами СНГ и других регионов есть какое-то взаимодействие?

— Пока нет практики выдачи разрешений на вывоз даже в дружественные страны . Но мы очень надеемся, что в следующем году эта ситуация изменится , и планируем несколько проектов. Прежде всего, это выставка Третьяковской галереи в Фонде Гейдара Алиева в Баку . Мы и сейчас очень серьезно работаем с Узбекистаном, это взаимодействие касается коллекций русского искусства в Нукусе и Ташкенте . Мы оказываем им всяческую поддержку, принимаем сотрудников на стажировки, реставрируем работы и в процессе реставрации обучаем людей. В свою очередь, они готовы участвовать в наших выставочных проектах.

— То есть выдавать вещи в Москву?

— Да. Они бы с удовольствием приняли и нашу выставку, только пока нам негде ее показывать, потому что строительство нового здания Национального музея еще только начинается. Но как только оно закончится, мы в тот же момент будем готовы представить там свой проект.

Это заставило нас осознать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Будут какие-то изменения в договоренностях по правилам выдачи? После ситуации с коллекцией Морозовых этот вопрос стоит весьма остро.

— Я не могу на него ответить. Такие вопросы регламентирует государство, а не музеи.

— Возвращаясь к теме сотрудничества с другими странами, планируется ли что-то с Китаем, Индией?

— С Индией у нас был запланирован большой проект, но, к сожалению, его невозможно реализовать в этом году по причине того, что стоимость транспортировки из Дели в Москву выросла сразу в три раза . Весь бюджет, отведенный на эту выставку, ушел бы только на перевозку произведений. Тем не менее мы достаточно активно общаемся с посольством Индии и рассчитываем в этом году организовать у нас показ современных индийских фильмов . Это не Болливуд , обратите внимание. Такие же переговоры мы ведем с посольствами Мексики и Таиланда . В этих странах есть очень интересное новое кино, которое мы готовы демонстрировать у себя.

«Они не хотели этого видеть»

— Сейчас много споров о том, как художники и арт-институции должны реагировать на те драматичные события, которые происходят в мире. Собственно, дискуссия восходит к старой философской дилемме: может ли искусство «не замечать» окружающих реалий?

— Это тот вопрос, который нужно задать художникам.

— Но площадку-то для их художественного высказывания предоставляют музеи, в частности, Третьяковка. Что выбрать — злободневность или, наоборот, бегство от проблем?

— Это зависит от внутреннего самоощущения. Мы прекрасно понимаем, что музеи обладают мощным терапевтическим воздействием, но ведь мы же показываем не только идиллию . Я считаю, что искусство должно давать людям самые различные эмоции, в том числе и переживания драматического характера, иначе смысл и суть искусства исчезают . В особенности, мне кажется, это относится к русскому искусству.

Это заставило нас осознать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Помню, меня потрясла выставка «Некто 1917», объединившая работы, написанные именно в год февральской и октябрьской революций.

— Это один из лучших выставочных проектов Третьяковки, незаслуженно недооцененный.

— «Известия» оценили его в полной мере.

— Я говорю о публике. Вероятно, ее отпугивало название «Некто 1917», восходящее к цитате из Хлебникова.

— Так вот, меня поразило, что в 1917-м художники, видя за окном драматичные исторические события, писали произведения вовсе не про революцию или войну. Они создавали натюрморты, пейзажи и так далее.

— Да-да. Вот вам ответ на вопрос: они не хотели этого видеть . Некоторые говорили о каких-то глобальных проблемах, на размышления о которых их натолкнули происходившие события. Вспомните «Расею» Бориса Григорьева. Но напрямую отразил ситуацию только Борис Кустодиев в своей картине, посвященной Февральской революции. Это «Вид из окна». Художник, уже будучи парализованным, сидел перед окном и просто писал, что происходит на улице.