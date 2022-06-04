Ложный цвет: найден новый способ выявления подделок русских авангардистов

Новый метод проверки подлинности работ русских и советских художников-авангардистов предложили ученые. Он основан на анализе белил, использованных при создании картин. Живописцы в нашей стране практически до конца ХХ века писали красителем на основе оксида цинка, в то время как во всем мире для этих целей применяли оксид титана. Кроме того, весьма точно датировать картины позволяет изучение химических реакций, которые белила вызывают в других органических компонентах красок — маслах и клеях. По мнению экспертов, предложенный метод будет крайне полезен специалистам, работающим с авангардом, однако для получения достоверных результатов его нужно использовать вместе с другими способами исследования.

Белее белого

Новый метод проверки подлинности картин русских и советских авангардистов разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета. Он основан на анализе состава красок. Специалисты обнаружили, что художники, работавшие в начале ХХ века и в советский период, обычно использовали в качестве белил оксид цинка, а во всем мире — оксид титана. В нашей стране титановый краситель начал широко применяться в живописи только в период перестройки. Поэтому в подлинных работах отечественного авангарда начала и середины прошлого века он практически не встречается. Эта особенность позволяет отличить подлинник от новодела.

— Перед нами стояла задача разработать методику, которая поможет определить принадлежность картины к тому или иному периоду и автору русского авангарда. В поисках признаков времени создания работы, которые позволяют привязать одно к другому, мы попробовали исследовать не все подряд компоненты, а выбрали один — белила, — и это дало нужный результат, — рассказал доцент Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Гуманитарного института СПбПУ Владимир Кочемировский.

Ложный цвет1 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Картины для исследования ученым предоставил Государственный Русский музей. Авангард стал объектом интереса специалистов СПбПУ по нескольким причинам. Во-первых, его часто подделывают — фальсификаторам кажется, что это легче, чем копировать работы представителей других направлений. К тому же художники-авангардисты особенно ценятся на Западе. А это значит, на их работы всегда можно найти покупателя по высокой цене.

Во-вторых, в российских музеях собрано большое количество авангардных произведений, которые можно использовать как эталонные для определения периода написания полотна. И в-третьих, ученым удалось получить доступ к подделкам авангардных работ, сделанных гораздо позже оригиналов. Это дало возможность сравнивать подлинники с фальсификатом и находить в них характерные отличия.

Один из самых громких скандалов, связанных с подделкой работ русских авангардистов, разразился после выставки в Музее изящных искусств Гента в Бельгии в октябре 2017 года. Там все желающие могли увидеть коллекцию авангардных картин галериста российского происхождения Игоря Топоровского. Впоследствии оказалось, что 23 полотна, представленных публике, были изготовлены талантливым фальсификатором из Санкт-Петербурга. Хозяин картин получал огромные прибыли, продавая работы, якобы созданные классиками авангарда.

Химия красоты

Для анализа красок ученые использовали метод рамановской спектроскопии, который позволяет определить структуру молекул вещества. Для такого исследования достаточно невидимой глазом мельчайшей частицы пигмента или красителя. Обычно его забирают с боковой части холста, чаще всего скрытой под рамой, поэтому картина не повреждается. Таким образом были изучены оригинальные работы Ильи Машкова, Константина Юона, Натты Конышевой, а также подделки картин Константина Коровина и Василия Бакшеева.

Интересно, что микрочастицы белил из оксида цинка и оксида титана почти не изменяются с течением времени. Их кристаллическая решетка всегда остается неизменной. Однако оба эти вещества могут выступать катализатором химических реакций в других органических компонентах красок: маслах, клеях, красителях. С течением времени в зависимости от выбранного художником белого пигмента образуются те или иные продукты химических реакций, которые также говорят специалистам о том, сколько лет прошло с момента написания картины.

— Цинковые белила были изобретены еще в середине ХIХ века, и они до сих пор существуют в достаточно неизменной форме. Поэтому мы имели проблему с датировкой, могли сказать только то, что произведение создано с конца ХIХ до конца ХХ века. Но такой ответ, естественно, не устраивает ни специалистов музеев, ни частный бизнес, который нуждается в экспертизе произведений искусства. И сейчас нам впервые удалось датировать картины, в которых использовался этот краситель, с точностью до десятилетия, — говорит заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Сирро.

Ложный цвет Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По словам ученых, сегодня в мире разрабатывают много новых методов химического анализа материалов живописи. В большинстве крупных музеев, таких как, например, Лувр или Эрмитаж, есть свой уникальный подход. Но он может применяться только в конкретной лаборатории. В отличие от них оценка белил специалистами СПбПУ проводилась на стандартном оборудовании, а значит, может найти применение на любой площадке.

Принцип всесторонности

Проблема определения подлинности картин русских авангардистов действительно существует, подтвердил «Известиям» художник-реставратор высшей категории, заместитель директора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра Ольга Темерина. Авангард дорог, а фальсификаторов привлекает кажущаяся простота художественной задачи. Однако пик популярности этой темы как объекта фальсификации спал, так как сейчас уже редко покупают вещи такого рода без проверенного провенанса — история владения художественным произведением.

— Предложенный учеными метод безусловно перспективный, но он будет работать только в совокупности с другими методами экспертного исследования. Например, если за подлинник выдается работа ученика или представителя той же школы, то анализ по датировке не поможет. Вещь будет соответствовать ему и по времени и по материалам, — подчеркнула Ольга Темерина.

Ложный цвет3 Посетитель музея у картины Василия Кандинского «Импровизация № 209» (1917 г.) Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В этом вопросе важно соблюдать принцип всесторонности: учитывать эстетические, технико-технологические характеристики предмета, историю бытования и другие факторы, отметила эксперт.