Масло не испортишь: Академия художеств показала перспективы живописи

Все стили равны, все жанры хороши, напоминает публике передвижная выставка Академии художеств «Живописная Россия», открывшаяся в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. В трех залах разместились картины отечественных мастеров второй половины XX и начала XXI веков, большинство работ — совсем свежие. Но период создания и техника — масло на холсте или картоне — то немногое, что их объединяет.

Идея представить широкий спектр не только художественных школ страны, но и техник, эстетических подходов опасна в первую очередь эклектичностью общего образа. Действительно, слишком сильны контрасты, слишком странно порой выглядит соседство геометрических композиций и, скажем, традиционных пейзажей. Впрочем, сам принцип станковой живописи по нынешним меркам консервативен. Здесь нет ни инсталляций, ни видеоарта — в общем, всего того, без чего немыслимы новомодные проекты contemporary art. Зато есть произведения, убедительно демонстрирующие, что потенциал традиционных форм далеко не исчерпан.

Вот, например, две поздних работы Гелия Коржева из частной коллекции: «Юдифь» (1990-е) и «Скорбный дуэт» (2007). Первая демонстрирует неожиданную трактовку библейского мифа: вопреки названию, «в кадре» — только голова полуслепого старца (как мы понимаем, Олоферна), которого рука сверху держит за волосы. Роли меняются: зритель сострадает отнюдь не Юдифи, чей меч карающий вот-вот совершит казнь.

На второй картине изображены пожилой трубач и скелет с тромбоном. В последние годы художник постоянно использовал мотив смерти — череп стал главным героем его работ. Не менее сильно, чем композиция, воздействует и цветовая гамма: бежево-коричневый в сочетании с красным. Пожалуй, на выставке это кульминация трагизма.

Совсем иное — жизнерадостное — содержание у работ президента Академии художеств Зураба Церетели. В натюрморте 2018 года из серии «Переделкино» хозяин выставочного пространства предлагает зрителю полюбоваться не только яркими, будто наполненными солнцем цветами, но и рельефом: хоровод выпуклых мазков-капель в изображении подсолнухов вызывает почти детскую радость и желание разглядывать холст как можно ближе. Соседствующий с ним портрет грузина в национальной одежде (из серии «Бебико», 2017) — высокий наив в духе Нико Пиросмани.

Пейзажная живопись представлена работами сразу нескольких народных художников СССР. Всем им — за 90, но, к счастью, они активно работают и по сей день. Здесь два идиллических этюда на картоне братьев Ткачевых, сурово-лаконичный речной вид кисти Виктора Иванова («Лодки на берегу Оки», 2017), метафоричный вид огромного старого дерева рядом с маленьким «сыночком» («Здравствуй, племя младое», 1999) Валентина Сидорова. Можно было бы сказать — соцреализм, всё это уже устарело. Но — всматриваешься в картины и понимаешь: помимо несомненного мастерства и индивидуальности (и Иванов, и Сидоров узнаваемы издалека), у них есть вневременное звучание.

Однако и иная ветвь отечественного искусства, раньше развивавшаяся вопреки установкам государства и вне официальных институций, а сегодня существующая наравне с реализмом, не обойдена вниманием кураторов. Различных форм абстракции в экспозиции не меньше, чем классических пейзажей. В том числе есть и работы классика нонконформизма — Юрия Злотникова. Три картона 1980-х более свободны и спонтанны, чем знаменитые «Сигнальные системы», но даже в этих динамичных образах чувствуется строгая внутренняя организация.

Стоит признать, что уровень произведений на выставке неоднороден. И, скажем, если фигуративное искусство представлено действительно первыми именами, то выбор художников-авангардистов, как минимум, странный. За исключением вышеупомянутого Злотникова здесь нет всемирно признанных авторов — тех, с кем и ассоциируется сегодня советский нонконформизм. Возможно, это связано с огромными ценами на их картины и, следовательно, разорительными страховками, которые в данном случае были бы особенно дороги из-за грядущих «гастролей».

После Москвы экспозиция отправится по регионам, причем, по словам организаторов, там она дополнится новыми полотнами — ими поделятся местные музеи. Так что «Живописная Россия» еще будет прирастать шедеврами.