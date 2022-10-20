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Не виновата она: актрисе Анне Большовой может грозить до пяти лет колонии

Заслуженная артистка России, звезда сериалов и театра «Ленком», стала участницей ДТП со смертельным исходом
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Фото: РИА Новости/Мария Поспелова
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Звезда популярных ТВ-сериалов Анна Большова, насмерть сбившая на своей Audi женщину, не виновата в произошедшем ДТП, считают в «Ленкоме», где служит актриса. Погибшая жительница Калужской области переходила трассу в неположенном и плохо освещенном месте, сообщила «Известиям» представительница театра. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии сильного опьянения. Юристы отмечают, что наказание, которое может ждать актрису, если ее вина в ДТП будет доказана, может составить до пяти лет лишения свободы. Пока же заслуженная артистка России продолжает репетировать и играть спектакли. Ближайшая постановка с ее участием — «Поминальная молитва» — запланирована на 22 октября. Опросив экспертов, «Известия» выяснили, какие последствия для звезды «Ленкома» может иметь это трагическое событие.

С места не скрылась

По данным ГИБДД, Анна Большова совершила наезд со смертельным исходом 14 октября на одной из трасс в Калужской области, где находится ее загородный дом. Дорога была не освещена. Актриса сама позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Алкоголя и наркотических веществ у Большовой не обнаружено, а вот потерпевшая, 31-летняя Олеся Борисенко (Соколова), жительница деревни Грачевка Калужской области, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — в ее крови найдено около 4 промилле. Травмы оказались критическими, пострадавшая умерла до приезда врачей.

Психиатр-нарколог Игорь Лазарев пояснил для «Известий», что при такой степени опьянения человек уже плохо реагирует на внешние раздражители.

— Это доза близка к смертельной, — сказал эксперт. — Но при высокой толерантности к алкоголю человек сохраняет способность перемещаться.

Руководитель литературно-драматургической части, помощник директора «Ленкома» по творческим вопросам Инна Горюнова заявила «Известиям», что актриса не виновата в этой трагедии. По ее словам, авария произошла не на пешеходном переходе, в плохо освещенном месте.

— Прокуратура уже отметила, что ее вины в том происшествии нет. В полной темноте человек кинулся под машину. Большова вызвала сама «скорую», полицию, с места не скрылась. Другой информации у нас нет, — добавила Ирина Горюнова. — Актриса дала следствию подписку о неразглашении.

В пресс-службе «Ленкома» отметили, что в настоящее время Большовой по обстоятельствам случившегося не предъявлены никакие обвинения. Она работает по утвержденному театральному графику и занята в спектаклях репертуара.

Народный артист России Валерий Баринов давно дружит с Анной Большовой, они вместе играли в сериале «Свадебные хлопоты».

— Несчастье может случиться с кем угодно, — поделился он с «Известиями». — Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Это очень совестливый и честный человек. Замечательная актриса. Это трагическая случайность, от которой никто не застрахован.

Обстоятельства в совокупности

Наказание, которое ждет актрису, если ее вина в ДТП будет доказана, может оказаться довольно серьезным. По словам управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, если в результате аварии скончался один человек, согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств», оно может предусматривать до пяти лет лишения свободы.

— В любом случае суд будет оценивать обстоятельства в их совокупности, в том числе характеристику личность виновницы ДТП, а также обстоятельства, которые могут трактоваться как смягчающие, — уточнил он в беседе с «Известиями». — При этом остаться на месте происшествия — не смягчающее обстоятельство, а прямая обязанность любого участника дорожно-транспортного происшествия.

Юрист отметил, что такие факты, как неосвещенная улица, на которой произошло ДТП, и наличие в крови погибшей существенного количества алкоголя при определении степени вины будут оцениваться судом отдельно. Также, вне зависимости от наличия или отсутствия вины водителя транспортного средства, родственники погибшей вправе обратиться в суд в гражданско-правовом порядке для взыскания ущерба.

Кстати, не в пользу Большовой может сказаться и ее водительское прошлое. По данным ГИБДД, актриса попала в ДТП на машине 2013 года выпуска, которой пользуется девять лет. За это время она около 100 раз нарушала правила дорожного движения, в основном превышая скорость. В 2022-м зафиксировано 22 нарушения с участием заслуженной артистки — последний штраф выписан и оплачен 10 октября в Москве.

Стоит отметить, что при любом развитии событий замена Анне Большовой в театре, скорее всего, найдется. В семи спектаклях она играет свои роли в очередь с другими актрисами. И только в двух — «Американские горки» и «Сны господина де Мольера» — замены у нее нет.

Справка «Известий»

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года. Ее первой работой стала роль Панночки в спектакль «Мистификация», затем она сыграла Кончиту в знаковом спектакле «Юнона и Авось». На сегодняшний день актриса занята в девяти постановках: «Королевские игры», где играет Анну Болейн, «Tout paye, или Всё оплачено» (Элеонора), «Тайна заколдованного принца» (Мари), «Сны господина де Мольера» (Мадлена Бежар), «Американские горки» (Элен), «Поминальная молитва» (Голда), «Доходное место» (Кукушкина), «Вишневый сад» (Раневская), «Последний поезд» (Анита).

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