Не виновата она: актрисе Анне Большовой может грозить до пяти лет колонии

Звезда популярных ТВ-сериалов Анна Большова, насмерть сбившая на своей Audi женщину, не виновата в произошедшем ДТП, считают в «Ленкоме», где служит актриса. Погибшая жительница Калужской области переходила трассу в неположенном и плохо освещенном месте, сообщила «Известиям» представительница театра. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии сильного опьянения. Юристы отмечают, что наказание, которое может ждать актрису, если ее вина в ДТП будет доказана, может составить до пяти лет лишения свободы. Пока же заслуженная артистка России продолжает репетировать и играть спектакли. Ближайшая постановка с ее участием — «Поминальная молитва» — запланирована на 22 октября. Опросив экспертов, «Известия» выяснили, какие последствия для звезды «Ленкома» может иметь это трагическое событие.

С места не скрылась

По данным ГИБДД, Анна Большова совершила наезд со смертельным исходом 14 октября на одной из трасс в Калужской области, где находится ее загородный дом. Дорога была не освещена. Актриса сама позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Алкоголя и наркотических веществ у Большовой не обнаружено, а вот потерпевшая, 31-летняя Олеся Борисенко (Соколова), жительница деревни Грачевка Калужской области, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — в ее крови найдено около 4 промилле. Травмы оказались критическими, пострадавшая умерла до приезда врачей.

Психиатр-нарколог Игорь Лазарев пояснил для «Известий», что при такой степени опьянения человек уже плохо реагирует на внешние раздражители.

— Это доза близка к смертельной, — сказал эксперт. — Но при высокой толерантности к алкоголю человек сохраняет способность перемещаться.

Руководитель литературно-драматургической части, помощник директора «Ленкома» по творческим вопросам Инна Горюнова заявила «Известиям», что актриса не виновата в этой трагедии. По ее словам, авария произошла не на пешеходном переходе, в плохо освещенном месте.

— Прокуратура уже отметила, что ее вины в том происшествии нет. В полной темноте человек кинулся под машину. Большова вызвала сама «скорую», полицию, с места не скрылась. Другой информации у нас нет, — добавила Ирина Горюнова. — Актриса дала следствию подписку о неразглашении.

В пресс-службе «Ленкома» отметили, что в настоящее время Большовой по обстоятельствам случившегося не предъявлены никакие обвинения. Она работает по утвержденному театральному графику и занята в спектаклях репертуара.

Народный артист России Валерий Баринов давно дружит с Анной Большовой, они вместе играли в сериале «Свадебные хлопоты».

— Несчастье может случиться с кем угодно, — поделился он с «Известиями». — Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Это очень совестливый и честный человек. Замечательная актриса. Это трагическая случайность, от которой никто не застрахован.

Обстоятельства в совокупности

Наказание, которое ждет актрису, если ее вина в ДТП будет доказана, может оказаться довольно серьезным. По словам управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, если в результате аварии скончался один человек, согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств», оно может предусматривать до пяти лет лишения свободы.

— В любом случае суд будет оценивать обстоятельства в их совокупности, в том числе характеристику личность виновницы ДТП, а также обстоятельства, которые могут трактоваться как смягчающие, — уточнил он в беседе с «Известиями». — При этом остаться на месте происшествия — не смягчающее обстоятельство, а прямая обязанность любого участника дорожно-транспортного происшествия.

Юрист отметил, что такие факты, как неосвещенная улица, на которой произошло ДТП, и наличие в крови погибшей существенного количества алкоголя при определении степени вины будут оцениваться судом отдельно. Также, вне зависимости от наличия или отсутствия вины водителя транспортного средства, родственники погибшей вправе обратиться в суд в гражданско-правовом порядке для взыскания ущерба.

Кстати, не в пользу Большовой может сказаться и ее водительское прошлое. По данным ГИБДД, актриса попала в ДТП на машине 2013 года выпуска, которой пользуется девять лет. За это время она около 100 раз нарушала правила дорожного движения, в основном превышая скорость. В 2022-м зафиксировано 22 нарушения с участием заслуженной артистки — последний штраф выписан и оплачен 10 октября в Москве.

Стоит отметить, что при любом развитии событий замена Анне Большовой в театре, скорее всего, найдется. В семи спектаклях она играет свои роли в очередь с другими актрисами. И только в двух — «Американские горки» и «Сны господина де Мольера» — замены у нее нет.