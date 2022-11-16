В Котласе ребенок попал в реанимацию после падения с веранды в детсаду
Пятилетний ребенок попал в реанимацию после того, как упал с веранды в детском саду Котласа Архангельской области. Прокуратура региона 16 ноября организовала проверку.
«В Котласе на территории детсада <...> ребенок пяти лет получил травму во время прогулки — упал с веранды, с высоты 1,5 м», — рассказал ТАСС сотрудник правоохранительных органов.
По информации собеседника агентства, ребенок находится в реанимации.
В июле в городе Воткинске в Удмуртии двое детей получили удар током на улице. Один из них попал в реанимацию.