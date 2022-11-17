Дело с деталями: в сервисных центрах заявили о дефиците запчастей Xiaomi

В России не хватает запчастей для смартфонов Xiaomi , рассказали «Известиям» в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этого бренда. По словам специалистов, в первую очередь не хватает дисплеев и аккумуляторов, за заменой которых обращаются чаще всего. Некоторые центры вообще отказываются ремонтировать гаджеты, другие увеличивают срок работ до 40 дней. Продажи смартфонов Xiaomi растут быстрее, чем производитель успевает завозить нужное количество запчастей, пояснили эксперты.

Абоненту не доступен

В России не хватает деталей для смартфонов Xiaomi , рассказали «Известиям» в нескольких авторизованных сервисных центрах. Например, в московском RSS сообщили, что вообще не ремонтируют устройства китайского производителя не по гарантии . В сервисном центре «Микстех» в столице сказали, что детали поставляют только под заказ .

— Ориентировочные сроки поставки составляют до 40 дней , — уточнил представитель АСЦ.

Дело с деталями_3 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Не хватает запчастей на гаджеты китайского производителя не только в Москве, но и в других городах. В петербургском АСЦ «Xiaomi Эксклюзивный сервисный центр» сообщили, что не чинят устройства не по гарантии день в день .

— Ремонтируем только под заказ. Сроки ожидания дисплея — от двух недель, аккумулятора — до 20 дней , — сказал представитель АСЦ.

Дело с деталями_2 Фото: Global Look Press/Nasir Kachroo

В отделении сервисного центра «Микстех» в Екатеринбурге сообщили, что дисплеев и аккумуляторов в наличии у них нет.

— Сервис Xiaomi растет не так быстро, как их продажи . Деталей действительно не хватает, это системная проблема производителя, — заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Xiaomi.

Исторические проблемы

Как писали «Известия», по итогам первой половины 2022-го бренд Xiaomi занимал одну из лидирующих позиций на отечественном рынке смартфонов и входил в топ-5 наиболее популярных у россиян устройств. Например, среди абонентов «МегаФона» доля смартфонов этой марки — 23,2%. Среди клиентов Yota устройствами Xiaomi пользуются 22,6%. Аналогичные цифры назвали в МТС и Tele2. По данным последнего оператора, в июле Xiaomi сохранял лидирующую позицию по продажам смартфонов, занимая 48% рынка (против 42% в прошлом году).

Проблема с запчастями для устройств от китайской компании связана с тем, что их поставками занимается не сама корпорация, а ее партнеры , утверждает Эльдар Муртазин. Кроме того, сервисы изначально не были рассчитаны на нынешний объем продаж на российском рынке , пояснил аналитик.

Дело с деталями_4 Фото: Global Look Press/Miguel Candela

Когда в 2017 году компания Xiaomi пришла в РФ, импортом, продажами, маркетингом и обслуживанием бренда занимались дистрибьюторы. Но уже в конце 2018-го корпорация открыла российское представительство, занялась импортом самостоятельно (но не препятствовала работе прежних дистрибьюторов) и какое-то время пыталась осуществлять продажи, продвижение и обслуживание устройств своими силами, рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— В 2022 году Xiaomi снова передала основные функции (маркетинг, закупки, ремонт) партнерам. Рыночная доля с тех пор выросла почти на 45% (в 2017 году она составляла 4,4%), и партнеры не успели перестроиться под работу со столь большим сегментом рынка, — рассказал эксперт.

С этим фактором и связаны проблемы в работе АСЦ, уверены эксперты. Однако у неавторизованных компаний, которые занимаются ремонтом гаджетов, таких сложностей нет . Например, заменить экран на Xiaomi Mi 11 предлагают в день обращения . Но стоимость услуги у неавторизованных сервисов не ниже, чем в АСЦ, — около 20 тыс. рублей , выяснили «Известия».

— Если пользователь обратится в неавторизованный сервисный центр, он автоматически потеряет гарантию от производителя, — предупредил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт уточнил: в таких сервисах могут использовать неоригинальные детали. Практически всегда они будет отличаться по качеству в худшую сторону, резюмировал он.

— C Xiaomi сложилась довольно любопытная ситуация. В АСЦ никто не ходит, потому что там большие сроки ожидания запчастей, а ремонт в неавторизованных сервисах — это большая лотерея, в которой может либо повезти (что маловероятно), либо нет , — констатировал Эльдар Муртазин.

По словам Евгения Харитонова, проблема с дефицитом деталей для смартфонов Xiaomi в авторизованных сервисных центрах может сохраняться до февраля.

Как писали «Известия», АСЦ уже столкнулись с нехваткой запасных частей для айфонов, устройств Samsung и Huawei. В случае с этими брендами речь также шла в первую очередь о дефиците экранов и аккумуляторов, за заменой которых люди обращаются чаще всего.