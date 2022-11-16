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Военный историк объяснил суть 5-й статьи Устава НАТО

Военный историк Юлин: 5-я статья Устава НАТО гарантирует включение всего альянса в конфликт
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Военный историк Борис Юлин 16 ноября дал разъяснения «Известиям» о 5-й статье Устава НАТО.

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Ранее сообщалось о падении двух ракет на территорию Польши на границе с Украиной. Одна из ракет попала в зерносушилку, погибли два человека. После чего польские власти начали рассматривать возможность активации 4-й статьи Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов НАТО, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

При этом Пентагон на вопрос о перспективе применения 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне отметил, что пока рано об этом говорить.

«5-я статья — это гарантии членов союза по отношению к остальным членам союза, то, ради чего военный союз и существует. Если агрессии подверглась одна из стран — участниц союза, то остальные союзники автоматически включаются в этот конфликт. Такая статья является ключевой статьей для любого военного союза», — сказал Юлин.

В августе госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил задействованием 5-й статьи Устава НАТО против России. По его словам, НАТО может применить статью после размещения Россией гиперзвуковых ракет на территории Калининградской области.

Что касается ракет, упавших на территорию Польши накануне, то представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Кроме того, президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции» по факту происшествия, которая не основана на реальных данных. Он отметил, что подобная реакция показывает, что никогда не надо спешить с оценками и заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию, и делать какие-то заявления, не получив точной информации.

По словам Пескова, Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

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