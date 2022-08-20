В Польше пригрозили России применением пятой статьи устава НАТО

Госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич поддержал идею, высказанную британским депутатом о задействовании пятой статьи устава НАТО против России. Об этом 20 августа на своем сайте сообщило агентство PAP.

По его словам, НАТО может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской АЭС, как предлагал британец, но и из-за размещения Россией гиперзвуковых ракет на территории Калининградской области.

Скуркевич заявил, что сотрудничество в рамках НАТО остается основой для обеспечения безопасности Польши.

«Эти гарантии были и остаются в силе. Обязательства подтверждены партнерами Варшавы, как отдельными участниками альянса, так и президентом США Джо Байденом», — добавил Скуркевич.

Ранее в субботу депутат британского парламента, председатель специального комитета по обороне в палате общин Тобиас Эллвуд написал в Twitter, что атака по Запорожской АЭС в Энергодаре должна быть расценена как повод применить пятую статью НАТО о коллективной обороне.

При этом Эллвуд проигнорировал тот факт, что именно не контролирующие часть Запорожской области украинские боевики регулярно бьют по АЭС, в том числе из тяжелой артиллерии. МИД РФ многократно указывал на украинские провокации и призывал к немедленному визиту инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, подчеркивая, что действия ВСУ несут ядерную угрозу всей Европе.

Пятая статья устава Североатлантического альянса обязывает всех членов НАТО при вооруженном нападении на одного из них дать ответ агрессору.

18 августа три сверхзвуковых самолета МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Вооружение переместили в рамках программы стратегического сдерживания.

На следующий день министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска в Калининградскую область российских истребителей с комплексами «Кинжал» не повлияет на баланс военных сил в прибалтийском регионе. По его словам, военный потенциал Калининграда якобы значительно снизился в последние месяцы.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.