В Литве не усмотрели угрозы в переброске в Калининград истребителей МиГ-31

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска в Калининградскую область российских истребителей, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», не повлияет на баланс военных сил в прибалтийском регионе. Об этом 19 августа сообщает литовский портал Delfi.

«Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», — цитирует Delfi главу литовского оборонного ведомства.

18 августа Министерство обороны России сообщило, что в рамках стратегического сдерживания три сверхзвуковых самолета МиГ-31 со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области.

По мнению военного обозревателя «Известий» Антона Лаврова, отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО.

12 августа командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал об успешном применении «Кинжалов» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Дронов добавил, что самолеты с «Кинжалами» оборудованы новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание в них уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, а также автоматизации процессов управления самолетом и применения оружия.

МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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