Американский рэпер Blueface арестован по подозрению в покушении на жизнь

25-летнего американского рэпера Джонатана Портера, известного как Blueface, арестовали за покушение на убийство, он отправлен в центр заключения округа Кларк, штат Невада. Об этом 15 ноября сообщило издание People.

Кроме того, музыканту вменяются использование смертоносного оружия и стрельба из пистолета.

Как пишет издание, согласно отчету полиции Лас-Вегаса, рэпер также арестован за управление незарегистрированным транспортным средством. Вместе с Blueface во время задержания была его подруга. Она заявила, что намерена поддержать рэпера во время его выступления в суде.

Сообщается также, что инцидент со стрельбой произошел 8 октября. Другие подробности не уточняются.

В 2021 году СМИ сообщали об участии Blueface в инциденте с дракой. Тогда артист и его друзья жестоко избили охранника у одного из калифорнийских ночных клубов за просьбу предъявить паспорт.