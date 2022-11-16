Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента в Польше

Президент США Джо Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами на Бали, где проходит саммит G20, по вопросу инцидента в Польше. Об этом агентство Reuters сообщило в среду, 16 ноября.

Как уточнил сообщил Белый дом, встреча была созвана после того, как два человека погибли в результате падения в Пржеводове, деревне на востоке Польши недалеко от границы с Украиной, осколков ракеты.

Как уточнили СМИ, комментировать ситуацию перед встречей Байден отказался.

Во встрече принимают участие представители премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.

Как дополнил военный эксперт «Известий» Антон Лавров, выдвигая аналогичную версию событий, в случае неудачного перехвата цели и отказа самоликвидатора боеприпасы С-300 способны улететь на сотни километров от точки пуска. Один из таких случаев был зафиксирован в 2020 году, когда в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном С-300 преодолела более 200 км и разорвалась в российском Дагестане.