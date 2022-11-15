В США заявили об отсутствии вреда для американцев от ядерного взрыва в Европе

Гипотетический ядерный взрыв в Европе не нанесет вреда здоровью американцев. Об этом 15 ноября заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

«Радиологические и ядерные угрозы родине остаются низкими. Хотя США выразили обеспокоенность тем, что Россия бряцает оружием, мы не ожидаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья на родине», — указал он в письменных показаниях перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой». Минобороны России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе», однако так и не смогло обнаружить свидетельств ее создания.

Позже в этот день представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко заявил, что РФ ждет продолжения проверки Украины на предмет создания «грязной бомбы». Он призвал обращать внимание на любую информацию о возможных провокациях.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что решение было принято по причине обострившейся ситуации на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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