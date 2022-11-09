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Россия призвала МАГАТЭ продолжать проверки Украины на предмет «грязной бомбы»

Россия призвала МАГАТЭ продолжать проверки Украины на предмет «грязной бомбы»

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Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
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Российская сторона ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Об этом 9 ноября заявил представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко.

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«Приняли к сведению [данные] о проведенных МАГАТЭ инспекциях указанных объектов. С уважением относимся к профессиональному подходу руководства МАГАТЭ, отмечаем, что анализ полученных материалов продолжается. При этом хотели бы подчеркнуть, что у Киева имеется необходимая производственная база и научный потенциал для создания «грязной бомбы» и проинспектированными объектами они не ограничиваются», — отметил он.

Шевченко также добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что данные проверки являются только началом и инспекторы агентства продолжат следить за всеми возможными признаками отклонения властей Украины от выполнения своих соглашений о гарантиях с МАГАТЭ.

«Призываем МАГАТЭ обращать самое пристальное внимание на любую информацию по возможным провокациям с применением «грязной бомбы» киевского режима», — резюмировал представитель российской делегации.

Ранее 9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе», однако так и не смогло обнаружить свидетельств ее создания.

В этот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что власти Украины превратили свою страну в антироссийский плацдарм по указанию США. Он также обвинил Киев в создании угрозы мировой безопасности потенциальным осуществлением диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на АЭС.

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия. Позднее, 3 ноября, сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной бомбе» и запроса Киева посетить страну, но не выявили какой-либо ядерной активности на местах.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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