Россия призвала МАГАТЭ продолжать проверки Украины на предмет «грязной бомбы»
Российская сторона ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Об этом 9 ноября заявил представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко.
«Приняли к сведению [данные] о проведенных МАГАТЭ инспекциях указанных объектов. С уважением относимся к профессиональному подходу руководства МАГАТЭ, отмечаем, что анализ полученных материалов продолжается. При этом хотели бы подчеркнуть, что у Киева имеется необходимая производственная база и научный потенциал для создания «грязной бомбы» и проинспектированными объектами они не ограничиваются», — отметил он.
Шевченко также добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что данные проверки являются только началом и инспекторы агентства продолжат следить за всеми возможными признаками отклонения властей Украины от выполнения своих соглашений о гарантиях с МАГАТЭ.
«Призываем МАГАТЭ обращать самое пристальное внимание на любую информацию по возможным провокациям с применением «грязной бомбы» киевского режима», — резюмировал представитель российской делегации.
Ранее 9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе», однако так и не смогло обнаружить свидетельств ее создания.
В этот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что власти Украины превратили свою страну в антироссийский плацдарм по указанию США. Он также обвинил Киев в создании угрозы мировой безопасности потенциальным осуществлением диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на АЭС.
Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия. Позднее, 3 ноября, сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной бомбе» и запроса Киева посетить страну, но не выявили какой-либо ядерной активности на местах.
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