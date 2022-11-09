МАГАТЭ не нашло свидетельств производства «грязной бомбы» на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе», однако так и не смогло обнаружить свидетельств ее создания. Об этом 9 ноября заявил директор агентства Рафаэль Гросси в ходе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Шарм-эш-Шейхе.

«Мы немедленно, в течение нескольких дней, организовали команду инспекторов для трех объектов. <...> Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению», — подчеркнул он.

Гросси подчеркнул, что агентство не могло оставаться в стороне после заявлений о готовящемся взрыве «грязной бомбы», так как, по его словам, это является частью нарратива, приводящего к использованию ядерного оружия.

Он также отметил, что на данный момент агентству удается поддерживать работу своих инспекторов на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако без соглашения между Киевом и Москвой у миссии возникнут ощутимые сложности в ближайшие несколько месяцев.

«Пока мы можем поддерживать деятельность наших инспекторов. Но в последующие месяцы это будет сложнее делать, если мы не придем к какому-либо соглашению с обеими сторонами», — резюмировал Гросси.

Ранее, 9 ноября, посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что власти Украины по указке Вашингтона превратили страну в антироссийский плацдарм и угрожают безопасности всего мира, вынашивая планы по осуществлению диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на АЭС.

До этого, 3 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на то, что Украина создает «грязную бомбу» не без поддержки со стороны западных кураторов. Он также добавил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешних властей в Киеве.

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия. Позднее, 3 ноября, сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной бомбе» и запроса Киева посетить страну, но не выявили какой-либо ядерной активности на местах.

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