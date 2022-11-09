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Антонов заявил об угрозе диверсии Киева на АЭС или с «грязной бомбой»

Посол Антонов: Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на АЭС
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Фото: РИА Новости/Игорь Меркулов
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Киевский режим по указке Вашингтона превратил Украину в антироссийский плацдарм и угрожает безопасности всего мира, вынашивая планы по осуществлению диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на АЭС. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной 9 ноября.

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«Вашингтон и его союзники превратили Украину в главный антироссийский плацдарм. Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением «грязной бомбы». Еще более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, является осуществление провокации на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории», — говорится в статье дипломата, опубликованной в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

Антонов отметил, что масштаб взрыва «грязной бомбы» будет сравним со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Радиоактивные вещества распыляться в периметре до нескольких тысяч квадратных метров. В результате чего на 30–50 лет образуется зона отчуждения на зараженных территориях. Посол добавил, что работы по созданию Киевом бомбы находятся на заключительном этапе.

Кроме того, указал Антонов, киевский режим прорабатывает более опасный вариант провокации, связанной с АЭС.

«Это может привести к аварии, сопоставимой с чернобыльской и фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился», — уточнил дипломат.

Российская сторона старается всеми силами, добавил он, предупредить международное сообщество о надвигающейся угрозе. Между тем в Вашингтоне предпочитают называть все заявления Москвы «ложными» и «безосновательными».

Ранее, 3 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, заявил, что создание Киевом «грязной бомбы» проходит не без участия западных кураторов. Он добавил, что, если опасную ситуацию не остановить, она приведет к мировой катастрофе.

29 октября независимый военный эксперт в области химического оружия Олег Желтоножко рассказал, что Украина обладает значительным потенциалом для выделения и обработки радиоактивных веществ, которые можно использовать для создания «грязной бомбы».

О планах Киева применить «грязную бомбу» стало известно 23 октября. Таким образом украинские власти могли бы обвинить российскую сторону в использовании оружия массового уничтожения (ОМУ) для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру. 3 ноября, сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной» бомбе и запроса Киева посетить страну, но не выявили какой-либо ядерной активности на местах.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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