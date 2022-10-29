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Военный эксперт заявил о потенциале Киева для создания «грязной бомбы»

Военный эксперт Желтоножко: Украина обладает потенциалом для создания «грязной бомбы»
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Украина обладает значительным потенциалом для выделения и обработки радиоактивных веществ, которые можно использовать для создания «грязной бомбы». Об этом 29 октября заявил независимый военный эксперт в области химического оружия Олег Желтоножко.

Он отметил, что украинским специалистам не обязательно находиться на АЭС, чтобы собрать «грязную бомбу». Достаточно, по его словам, будет промышленного предприятия, где есть необходимое оборудование.

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«Проблема в том, что МАГАТЭ сейчас собирается проверять атомные станции, бассейны выдержки, там, где хранится облученное ядерное топливо. Облученное топливо – это такой пакет в несколько метров из металлических трубок, в которых находится топливо, выгруженное из реактора. Оно либо первоначально хранится в воде в так называемых бассейнах выдержки, либо потом переносится в специальные контейнеры на долговременное хранение. <...> », – отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Желтоножко указал на то, что проверка атомных станций совершенно не гарантирует того, что эта «грязная бомба» может не быть собрана в другом месте.

Он рассказал, что в СССР функционировали научные центры, где проводились подобные работы. Кроме того, украинские специалисты имели доступ ко всей необходимой информации.

«На Украине достаточно сильная научная школа, на Украине достаточно совершенные ядерные электростанции, что опять-таки подразумевает наличие квалифицированного персонала. И на Украине, к сожалению, находится тот самый чернобыльский узел, который в настоящее время энергетическим узлом не является, но в котором находится значительно количество радиоактивных веществ в том или ином виде, которые пригодны для выделения и обработки», — добавил Желтоножко.

На прошлой неделе стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая «грязная бомба». Минобороны России отмечало, что при ее подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

Западные страны поспешили опровергнуть эти данные. Вместе с тем российское военное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно, где примерно делается «грязная бомба» на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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