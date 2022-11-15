На Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры

По Украине 15 ноября выпустили более 90 ракет, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах, заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«У нас есть сейчас отключения <…> в городе Киев, Винницкой области, Волынской области, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской», — сообщил он в комментарии местным журналистам, который опубликован в его Telegram-канале.

Также он заявил, что перебои с электричеством наблюдаются в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях.

Ранее Тимошенко признал, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США осуждают новые ракетные удары России по территории Украины. В связи с этим Вашингтон продолжит поставлять Киеву средства противовоздушной обороны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. По словам Путина, решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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