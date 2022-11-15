Реклама
Прямой эфир
Мир
Тернопольская область Украины на 90% осталась без электроснабжения
Экономика
Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2023 год
Мир
Варшава обвинила Берлин в попытках сменить власть в Польше
Спорт
Ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет в 2023 году в России
Мир
Молдавия допустила приостановку работы КПП на границе с Украиной
Мир
Медведев назвал резолюцию ООН о «репарациях» Украине беззаконным решением
Мир
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Мир
На Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры
Мир
Совбез ООН проведет 16 ноября заседание по ситуации на Украине
Мир
Ермак назвал ракетные удары по Украине ответом на речь Зеленского
Происшествия
На ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась
Мир
На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным
Сюжет:

На Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По Украине 15 ноября выпустили более 90 ракет, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах, заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Киевский режим выстрелил в ноги себе и западным покровителям»
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов — о будущем зерновой сделки, выходе РФ из международных площадок по правам человека и перспективах мирных переговоров

«У нас есть сейчас отключения <…> в городе Киев, Винницкой области, Волынской области, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской», — сообщил он в комментарии местным журналистам, который опубликован в его Telegram-канале.

Также он заявил, что перебои с электричеством наблюдаются в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях.

Ранее Тимошенко признал, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США осуждают новые ракетные удары России по территории Украины. В связи с этим Вашингтон продолжит поставлять Киеву средства противовоздушной обороны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. По словам Путина, решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022