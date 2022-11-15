Главный режиссер Театра имени Вахтангова Бутусов уволился из-за отъезда из РФ

Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов написал заявление об увольнении, так как уехал из России и в ближайшее время не собирается возвращаться. Об этом «Известиям» 15 ноября сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

«Юрий Николаевич находится за пределами России по собственной инициативе. Он прислал в понедельник в театр заявление об увольнении, поскольку в ближайшее время не вернется в Россию. Поэтому он попросил освободить его от занимаемой должности главного режиссера театра», — сообщила Кузьмина.

По ее словам, руководство театра уже подписало заявление.

При этом она отметила, что спектакли создаются не только режиссером, но и большой командой людей. Они являются собственностью театра и остаются в репертуаре, заметила Кузьмина.

Как сообщил «РИА Новости» директор театра Кирилл Крок, из России Бутусов уехал в Европу. В какой именно город, не уточняется.

Пост главного режиссера Вахтанговского театра Бутусов занял в сентябре 2018 года. До этого он был главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

В апреле 2021 года Бутусов стал лауреатом российской театральной премии «Золотая маска – 2021» в номинации «Лучшая работа режиссера в драмтеатре». Выбор жюри пал на Бутусова из-за его постановки «Пер Гюнт» в Вахтанговском театре.