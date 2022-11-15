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Глава МИД КНР заявил о готовности выстраивать многополярный мир вместе с Россией

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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Китай готов вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 .

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«Китай готов работать с Россией и близкими по духу странами, чтобы решительно содействовать развитию многополярного мира, твердо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций», — приводит слова министра сайт МИД КНР.

Двусторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Ван И прошла на полях саммита G20 15 ноября. Помимо прочего, на этой встрече Ван И сообщил Лаврову, что Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок. По его словам, никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страны Азии играют очень большую роль в становлении многополярного мира, и что они становятся локомотивом мировой экономики.

В конце сентября российский лидер заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

В августе Путин говорил, что однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа.

По словам президента России, для выстраивания многополярного мира сейчас востребована роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

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