Лавров назвал речь Зеленского на G20 перформансом

Речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» (G20) стала представлением, выходящим за все нормы и приличия. Об этом 15 ноября говорится в распространенных тезисах выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пленарной сессии G20.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, речью Зеленского Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки саммита.

Как добавил Лавров, «двадцатиминутная лекция» Зеленского была устроена по требованию Запада. Она стала примером того, как США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание от реальной повестки дня «Большой двадцатки» от своей доли ответственности за накопление проблем в мировой экономике.

Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 назвал, в том числе, 10 пунктов своей формулы для установления мира на Украине. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Также он подчеркнул, что новые Минские соглашения невозможны и предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Зеленский принимает в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».