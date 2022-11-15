Лавров призвал страны отказаться от использования энергетики в политических целях

РФ на саммите G20 выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же «Северных потоков», — сказал он журналистам, комментируя саммит G20.

Он подчеркнул, что РФ предложила свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии. Кроме того, на саммите РФ выступила за то, чтобы «двадцатка» занималась вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию.

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