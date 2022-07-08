Песков опроверг использование Россией энергоресурсов в политических целях

Москва отвергает любые заявления о том, что использует газ и нефть как оружие политического давления, заявил 8 июля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства. Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы», — заявил Песков журналистам.

Он указал, что Россия способна гарантировать отсутствие «зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах».

Представитель Кремля напомнил, что профилактический ремонт трубопровода делается каждый год и ничего нового в этом нет.

Компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — предупредила об остановке обеих ниток трубопровода с 11 по 21 июля в связи с проведением планового ремонта. Там отметили, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Накануне сообщалось, что министр экономики Германии Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Он указал, что турбину газопровода необходимо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля. По данным СМИ, власти Канады решили пойти навстречу Германии, однако официального заявления еще не было.

23 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Россия ежегодно делает профилактический ремонт этого трубопровода, приостанавливая в течение примерно пары недель прокачку газа, однако в 2022 году это может иметь большее значение, поскольку поставки уже сейчас ограничены на две третьих.

В тот же день Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании. На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.