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Выстреливший в представителя СК РФ анапский должник не нанес ему вреда

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудник следственного отдела по городу Анапе Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю не пострадал при стрельбе в его сторону, которую открыл забаррикадировавшийся в доме должник за услуги ЖКХ в селе Цибанобалка Анапского района. Об этом сообщили в ведомстве 14 ноября.

В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что мужчина 56 лет, проживающий в селе Цибанобалка, днем в понедельник напал на сотрудников полиции, которые сопровождали представителей коммунальных служб. Те приехали отключать домовладение от коммуникаций, так как мужчина накопил долги по коммунальным платежам.

«Преследуя цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, он причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по городу Анапе и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции. Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы и в настоящее время их жизням опасность не угрожает», — рассказали там.

В связи этим возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления. Также возбуждено дело о применении насилия в отношении двух сотрудников МВД, отметили в СУ СК.

Когда на место прибыли сотрудники следственного управления, мужчина сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. В ведомстве добавили, что он блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление.

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