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Дания разрешила Nord Stream начать обследование повреждений «Северного потока»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Дания вслед за Швецией также разрешила оператору «Северного потока» (СП) Nord Stream AG начать обследовать места повреждений газопровода в исключительной экономической зоне страны. Об этом говорится в заявлении компании от 14 ноября.

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«Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Тем не менее до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с 5 морских миль до 500 м вокруг зоны повреждений газопровода. Датское морское управление предоставило, в свою очередь, для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на достаточное для проведения части запланированных работ расстояние.

«После получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода», — отметили в компании.

Указано, что длительность обследования будет зависеть от погодных условий.

2 ноября Nord Stream сообщил о завершении первичного сбора данных на месте аварии в исключительной экономической зоне Швеции. Первые исследования оператором места аварии показали, что на морском дне имеются кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Кроме того, участок трубопровода, находящийся между этими кратерами, полностью уничтожен. Разброс фрагментов разрушенной трубы равен не менее 250 м.

2022-09-27T130452Z_309811351_RC2OPW9Y2OTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-DENMARK-REGULATOR
Фото дня
27 сентября давление упало в ветках «Северного потока». По данным СМИ, причиной этого могла стать диверсия. Оператор Nord Stream AG заявил, что разрушения на нитках морских газопроводов системы «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Причины случившегося устанавливаются.
Фото: REUTERS/Danish Defence Command

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Дания, Швеция и Германия после ЧП создали совместную группу для расследования, России же было отказано в допуске к расследованию произошедшего. Однако позднее президент РФ рассказал, что «Газпром» всё-таки был допущен к месту взрывов. По его словам, были обнаружены две воронки 3 м и 5 м глубиной и разрыв труб длиной 259 м. Между тем глава государства отметил, что России трудно контролировать ситуацию, поскольку речь идет об особой экономической зоне вышеупомянутых стран.

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