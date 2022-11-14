Дания разрешила Nord Stream начать обследование повреждений «Северного потока»
Дания вслед за Швецией также разрешила оператору «Северного потока» (СП) Nord Stream AG начать обследовать места повреждений газопровода в исключительной экономической зоне страны. Об этом говорится в заявлении компании от 14 ноября.
«Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Тем не менее до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с 5 морских миль до 500 м вокруг зоны повреждений газопровода. Датское морское управление предоставило, в свою очередь, для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на достаточное для проведения части запланированных работ расстояние.
«После получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода», — отметили в компании.
Указано, что длительность обследования будет зависеть от погодных условий.
2 ноября Nord Stream сообщил о завершении первичного сбора данных на месте аварии в исключительной экономической зоне Швеции. Первые исследования оператором места аварии показали, что на морском дне имеются кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Кроме того, участок трубопровода, находящийся между этими кратерами, полностью уничтожен. Разброс фрагментов разрушенной трубы равен не менее 250 м.
Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.
Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.
Дания, Швеция и Германия после ЧП создали совместную группу для расследования, России же было отказано в допуске к расследованию произошедшего. Однако позднее президент РФ рассказал, что «Газпром» всё-таки был допущен к месту взрывов. По его словам, были обнаружены две воронки 3 м и 5 м глубиной и разрыв труб длиной 259 м. Между тем глава государства отметил, что России трудно контролировать ситуацию, поскольку речь идет об особой экономической зоне вышеупомянутых стран.