Просто они работают: лучшей новинкой уикенда стали «Волшебники»

Первенство российского проката удерживает блокбастер Антона Мегердичева «Сердце пармы». Добавившая в копилку еще 57 млн рублей за минувшие выходные, лента приближается к рекордным 800 млн рублей общих сборов. Среди адресованных взрослой аудитории премьер самый впечатляющий результат показал камерный триллер Максима Кулагина «По-мужски» — он дебютировал с восьмой строчки и принес 13 млн рублей.

Любовники. Перезагрузка

Как и предсказывали прокатчики, все ведущие позиции списка самых кассовых релизов уикенда удерживают холдоверы прошлых недель — это зрелищная драма Антона Мегердичева по роману Алексея Иванова «Сердце пармы», добавившая в копилку еще 57 млн рублей, и документально-игровой байопик от автора «Адмирала» Андрея Кравчука «Петр I: последний царь — первый император». Высокобюджетная историческая реконструкция с Иваном Колесниковым и Вольфгангом Черни заработала 55 млн рублей, показав лучшую заполняемость среди новинок уикенда в 23 человека на сеанс, по сути, повторив успех своих премьерных выходных — 63 млн рублей. У фильма еще и самая высокая посещаемость.

Тройку лидеров замыкает драмеди Елены Хазановой «Любовники» с Павлом Прилучным — сиквел хита кинопроката 2019 года комедии «Любовницы». Мужское переложение сюжета про обиженных влюбленных дебютировало в прошлые выходные с четвертой строчки рейтинга ЕАИС и 59 млн рублей. Новый урожай картины — 33 млн рублей и повышение в чарте.

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, эта молодежная картина, как и предполагалось, добирает свое.

— На релиз сыграл «сарафан». У фильма очень хороший для народных комедий рейтинг, зрителей привлекает расслабленность ленты и известные лица в кадре, — посчитала эксперт.

Просто я работаю волшебником

Лучший старт среди новинок показал семейный фэнтези-экшен «Волшебники» Рената Давлетьярова. Современная версия популярной в советские годы повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник», рассказывающая о приключениях мальчика с волшебными спичками, замкнула топ-4 со сборами в 30 млн рублей.

По мнению Ольги Зиняковой, это хороший результат, особенно если учесть число семейных картин, находящихся сейчас в прокате.

— В топ-10 уже не первую неделю находятся комедия Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа» с Евгением Гришковцом, мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка», лента Антона Богданова «Иван Семенов: школьный переполох», они конкурируют между собой, перетягивая друг у друга аудиторию, — напомнила президент КАРО.

Ольга Зинякова добавила, что лидеры прошлых недель работают на хорошем «сарафане», о чем и свидетельствует их наработка — 15–16 человек за сеанс.

«Волшебники» показали неплохой результат и на предпродажах, где лента смогла заработать 221,9 тыс. рублей. Тем самым новинка обошла недавние «Легенды Орленка» (210,1 тыс. рублей, стартовые сборы — 14,6 млн), но уступила другим семейным проектам: «Моя ужасная сестра» (504,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 26,6 млн) и «Артек. Большое путешествие» (424,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 35,6 млн).

Мужской разговор на перемотке

Единственной «взрослой» новинкой в топ-10 оказалась камерная драма «По-мужски» Максима Кулагина с Антоном Лапенко, занявшая восьмое место с 10 млн рублей. При этом в первую десятку не вошли лиричная драмеди «Звезды мне укажут путь», философичный «Земун» с Евгением Ткачуком и даже новинка оскароносного Тарека Салеха «Заговор в Каире».

По мнению Ольги Зиняковой, лента Максима Кулагина привлекла в первую очередь участием в проекте Антона Лапенко.

— Его медийный вес трудно недооценить — скетчи, блоги, а также ютуб-проект «Внутри Лапенко» пользуются большой популярностью. Зрителям было интересно, как актер проявит себя уже не в комедийном, а в драматическом амплуа. У других релизов такого козыря не было, и при схожих вводных вперед вырвался тот проект, у которого был сильнее маркетинг, — отметила собеседница «Известий».

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», психологический триллер «По-мужски» удивил на старте предпродажами в размере 258,4 тыс. рублей. Таким образом, картина заметно превзошла другие недавние криминальные картины: «Казнь» (179,3 тыс. рублей, стартовые сборы — 10,9 млн) и «Подельники» (167,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 9,8 млн), а также фильм Юрия Быкова «Завод» (163,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 19,1 млн).

В ближайшую прокатную четырехдневку основные ожидания касаются боевика с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом «Покерфейс», драмы «Слон» с Павлом Прилучным и комедии «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским. Также кинотеатры делают ставку на драму «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой, однако лидерами рейтинга, скорее всего, вновь окажутся холдоверы прошлых недель.