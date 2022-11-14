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Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня
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Байден не увидел намерения Китая вторгнуться на Тайвань в ближайшее время

Байден считает, что Китай в ближайшее время не будет пытаться силой захватить Тайвань
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время не видит намерения Китая осуществить вторжение на Тайвань. Об этом он сообщил 14 ноября по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Байден назвал прошедшие переговоры открытыми и откровенными. При этом он отметил, что, по его оценкам, Си Цзиньпин готов идти на компромиссы с США по различным вопросам.

«Мы будем активно соперничать, но я не стремлюсь к конфликту, я стремлюсь к тому, чтобы регулировать это соперничество ответственным образом», — подчеркнул Байден.

Встреча лидеров двух стран состоялась на Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

Си Цзиньпин, как сообщил МИД Китая в этот же день, во время встречи заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

По итогам встречи в Белом доме сообщили, что стороны обсудили разработку принципов, которые позволят избежать конфликта между странами. Также Си Цзиньпин и Байден договорились о недопустимости развязывания ядерной войны.

В начале встречи президент США отметил ответственность лидеров в том, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Также в этот день профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров КНР и США перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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