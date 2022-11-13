Минюст Турции сообщил о наличии двух версий по взрыву в Стамбуле

В Турции рассматривают две основные версии по взрыву в центре Стамбула. Об этом 13 ноября сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг в интервью телеканалу A Haber.

«Есть две версии. Либо в этой сумке или пакете находится взрывное устройство, и оно взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Все это сейчас анализируется», — сказал он.

При этом отмечается, что у властей Турции в настоящий момент нет информации о том, какая террористическая организация стоит за взрывом в Стамбуле.

«Женщина просидела на скамейке 40-45 минут [на пешеходной туристической улице Истикляль] и через некоторое время встала, после чего произошел взрыв. В настоящее время все данные по этой женщине анализируются. Ее имя пока что неизвестно, но она является подозреваемой», ― уточнил Боздаг.

При этом эксперты в эфире телеканала Haberturk выразили ряд предположений, кто может стоять за взрывом в центре турецкой столицы. Специалист в международной безопасности Четинер Четин предположил, что за терактом стоит Рабочая партия Курдистана (РПК), не раз прежде совершавшая схожие атаки в крупных городах.

«Избрано место ― одна из самых популярных улиц Стамбула в выходной день, когда там традиционно много людей. Поставлена цель ― громко объявить на весь мир о совершенном теракте, и она достигнута, учитывая, что зарубежные СМИ сообщили о взрыве в Стамбуле как о срочной новости», ― пояснил он.

Профессор стамбульского университета Едитепе Месут Хаккы Джашин считает, что совершенная акция была направлена на нарушение политической стабильности в стране.

«Она (акция. — Ред.) преследовала целью запугать турецкий народ, и в определенной степени достигла успеха, продемонстрировав с помощью СМИ, что «в Турции есть проблемы с терроризмом», ― предположил он.

Схожую с ним позицию выразил контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джихат Яйджи, допустив, что помимо РПК подобный теракт могли совершить и представители «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке подозреваемая изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

В настоящий момент полиция допрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получили ранения. По предварительным данным, жертв среди россиян нет.