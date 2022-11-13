Сдать протест: почему египтяне не вышли на акции против президента

Волна протестов на Ближнем Востоке расширяется: демонстрации против аятоллы Хаменеи почти два месяца продолжаются в Иране, очередную вспышку ожидают 15 ноября . В выходные акции прошли и в Египте , где идет климатический саммит ООН. Египетская оппозиция призвала жителей страны выйти 11 ноября на протест против политики президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, а именно против повышения цен на продукты. Впрочем, масштабными эти акции не стали. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что за попытками раскачать ситуацию в Египте могут стоять «Братья-мусульмане» (запрещены в РФ), но, в отличие от «арабской весны» 2011 года, сейчас Каир действовал на опережение и заранее арестовал свыше 70 активистов. Потому сорвать климатический саммит в Шарм-эш-Шейхе или прорваться к его участникам у протестующих не вышло.

Напряжение в Каире

11 ноября в Египте должно было стать днем массовых протестов против президента ас-Сиси , находящегося у власти с 2013 года. С 6 по 18 ноября арабская республика принимает мировой климатический саммит ООН (COP27), на мероприятие прибыли свыше 30 мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака.

В соцсетях призывали использовать саммит для привлечения внимания всего мира к росту цен в Египте и задержаниям политических активистов : потому протесты назначили на 11 ноября.

Демонстрации против президента в этот день прошли в нескольких городах, однако массовыми они не стали . Власти тщательно подготовились к возможным акциям и запретили проведение любых массовых мероприятий 10-12 ноября, потребовали закрыть ТЦ и магазины. Ассоциация египетских футбольных клубов отложила два тура премьер-лиги страны, запланированных на вечер 10 ноября (правда, указав в качестве причины климатический саммит).

Первым призыв выйти на улицы опубликовал популярный блогер и политик Абдулла Аш-Шариф с миллионной аудиторией на YouTube. Главным мотивом для протеста он назвал рост цен. Годовая инфляция в стране превышает 16% — это худший показатель за последнюю четырехлетку даже по сравнению с ковидным 2020-м . Главные причины кризиса — медленное восстановление экономики после пандемии и мировой продовольственный кризис.

Египет с населением в 104 млн человек — крупнейший в мире импортер пшеницы . При этом свыше 80% своих потребностей он покрывал за счет поставок из России и Украины . С началом конфликта и введения западных санкций, осложнивших экспорт продовольствия из РФ, стоимость пшеницы в Египте выросла почти на 50% .

На этом фоне оппозиционные политики призывали выйти на протесты , в соцсетях стал вирусным хэштег «встреча со свободой». Проправительственные египетские СМИ обвинили в подстрекательстве к протестам движение «Братьев-мусульман», которое в 2014 году было признано в стране террористическими (организация запрещена и в РФ).

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов согласен с тем, что за протестами или призывами к протестам могут стоять «Братья-мусульмане».

— После их подавления в 2013 году и смерти их лидера, экс-президента Мухаммеда Мурси в тюрьме в 2019 году, они все же никуда не делись. Они продолжают свою подпольную активность. Неслучайно их запретили не только в Египте, но и во многих странах Залива. За этим движением стоят США и Великобритания, и этими протестами — или угрозой протеста — они могли послать сигнал руководству ас-Сиси , — пояснил эксперт «Известиям».

Однако власти начали действовать на опережение и арестовали свыше 70 человек, готовивших протесты или поделившихся призывами к ним в соцсетях . Организаторы COP27 решили объявить 12 ноября днем отдыха и отменили все публичные встречи в этот день .

В последний раз массовые протесты в Египте проходили в сентябре 2019 и 2020 года, главным требованием в обоих случаях была отставка президента ас-Сиси .

Причины акций в 2020-м также были в основном экономическими — на фоне пандемийных ограничений в стране выросли цены на продукты и топливо. Протестующие вышли на улицы Каира, Гизы, Суэца, а в Асуане они и вовсе подожгли президентскую резиденцию.

И хотя антиправительственных митингов в Египте из-за страха перед полицией не случилось, 12 ноября сотни активистов провели демонстрацию на климатическом саммите ООН в Шарм-эш-Шейхе.

Активисты призвали «богатые промышленно развитые страны выплатить компенсацию развивающимся странам за климатические бедствия». Тем не менее, их акция осталась практически незамеченной мировыми лидерами , приехавшими в Египет. В частности, в Шарм-эш-Шейх прибыл американский президент Джо Байден, который первым делом извинился перед участниками саммита за то, что его предшественник Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату. К слову, именно Байден вернул Штаты в договор в 2020 году.

В центре внимания COP27 — вопрос финансовой поддержки развивающихся стран, которые уже пострадали от стихийных бедствий, вызванных изменением климата . На такую помощь претендуют в основном страны Африки, Латинской Америки и Океании.

Иранская вспышка

Крупные протесты в Иране, начавшиеся после убийства 22-летней студентки Махсы Амини, продолжаются уже почти два месяца . Очередная вспышка ожидается 15-17 ноября: организаторы демонстраций призывают выйти в эти дни на улицы, чтобы отметить три года с подавления масштабных акций «кровавого ноября» 2019 года . В частности, митингующие предлагают блокировать дорожное движение в столице.

Политический заместитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ядолла Джавани обвинил Запад, Израиль и Саудовскую Аравию в разжигании протестов с целью «сирианизации» Ирана, то есть повторения сирийского сценария с гражданской войной.

Старший научный сотрудник вашингтонского Института арабских государств Персидского залива Али Альфоне пояснил «Известиям», что протестами в Иране действительно может воспользоваться его главный региональный противник — Саудовская Аравия . Нынешние отношения двух стран эксперт оценил как «борцовский поединок».

— Теперь, когда Эр-Рияд подозревает, что внутренние протесты ослабили способность исламской республики проецировать силу за границу, Саудовская Аравия не только прекращает тихую дипломатию в отношениях с Тегераном, но и использует всю мощь финансируемых ей СМИ, чтобы вести пропагандистскую войну против Ирана и даже направляет протестующих, — указал Али Альфоне. — Я ожидаю дальнейшей напряженности в отношениях между двумя странами, если Тегеран организует атаку, напоминающую атаку на саудовские НПЗ в Абкайке и Хурайсе [в 2019 году].

Израильский политолог Владимир Месамед предположил, что Тегеран не против направить растущее в стране недовольство вовне — а именно на Саудовскую Аравию .

— Иранцы готовы в принципе нанести какой-то удар по саудовским объектам, но вряд ли сейчас они готовы к полномасштабной войне из-за протестов. Иран вообще мало когда в последнее время сам шел войной на кого-то, чаще он работал руками своих прокси формирований — тех же хуситов в Йемене или «Хезболлы» в Ливане. Но сейчас, на фоне протестных акций, можно ожидать от Ирана чего угодно, — заявил эксперт.