Сдать протест: почему египтяне не вышли на акции против президента
Волна протестов на Ближнем Востоке расширяется: демонстрации против аятоллы Хаменеи почти два месяца продолжаются в Иране, очередную вспышку ожидают 15 ноября. В выходные акции прошли и в Египте, где идет климатический саммит ООН. Египетская оппозиция призвала жителей страны выйти 11 ноября на протест против политики президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, а именно против повышения цен на продукты. Впрочем, масштабными эти акции не стали. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что за попытками раскачать ситуацию в Египте могут стоять «Братья-мусульмане» (запрещены в РФ), но, в отличие от «арабской весны» 2011 года, сейчас Каир действовал на опережение и заранее арестовал свыше 70 активистов. Потому сорвать климатический саммит в Шарм-эш-Шейхе или прорваться к его участникам у протестующих не вышло.
Напряжение в Каире
11 ноября в Египте должно было стать днем массовых протестов против президента ас-Сиси, находящегося у власти с 2013 года. С 6 по 18 ноября арабская республика принимает мировой климатический саммит ООН (COP27), на мероприятие прибыли свыше 30 мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака.
В соцсетях призывали использовать саммит для привлечения внимания всего мира к росту цен в Египте и задержаниям политических активистов: потому протесты назначили на 11 ноября.
Демонстрации против президента в этот день прошли в нескольких городах, однако массовыми они не стали. Власти тщательно подготовились к возможным акциям и запретили проведение любых массовых мероприятий 10-12 ноября, потребовали закрыть ТЦ и магазины. Ассоциация египетских футбольных клубов отложила два тура премьер-лиги страны, запланированных на вечер 10 ноября (правда, указав в качестве причины климатический саммит).
Первым призыв выйти на улицы опубликовал популярный блогер и политик Абдулла Аш-Шариф с миллионной аудиторией на YouTube. Главным мотивом для протеста он назвал рост цен. Годовая инфляция в стране превышает 16% — это худший показатель за последнюю четырехлетку даже по сравнению с ковидным 2020-м. Главные причины кризиса — медленное восстановление экономики после пандемии и мировой продовольственный кризис.
Египет с населением в 104 млн человек — крупнейший в мире импортер пшеницы. При этом свыше 80% своих потребностей он покрывал за счет поставок из России и Украины. С началом конфликта и введения западных санкций, осложнивших экспорт продовольствия из РФ, стоимость пшеницы в Египте выросла почти на 50%.
На этом фоне оппозиционные политики призывали выйти на протесты, в соцсетях стал вирусным хэштег «встреча со свободой». Проправительственные египетские СМИ обвинили в подстрекательстве к протестам движение «Братьев-мусульман», которое в 2014 году было признано в стране террористическими (организация запрещена и в РФ).
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов согласен с тем, что за протестами или призывами к протестам могут стоять «Братья-мусульмане».
— После их подавления в 2013 году и смерти их лидера, экс-президента Мухаммеда Мурси в тюрьме в 2019 году, они все же никуда не делись. Они продолжают свою подпольную активность. Неслучайно их запретили не только в Египте, но и во многих странах Залива. За этим движением стоят США и Великобритания, и этими протестами — или угрозой протеста — они могли послать сигнал руководству ас-Сиси, — пояснил эксперт «Известиям».
Однако власти начали действовать на опережение и арестовали свыше 70 человек, готовивших протесты или поделившихся призывами к ним в соцсетях. Организаторы COP27 решили объявить 12 ноября днем отдыха и отменили все публичные встречи в этот день.
В последний раз массовые протесты в Египте проходили в сентябре 2019 и 2020 года, главным требованием в обоих случаях была отставка президента ас-Сиси.
Причины акций в 2020-м также были в основном экономическими — на фоне пандемийных ограничений в стране выросли цены на продукты и топливо. Протестующие вышли на улицы Каира, Гизы, Суэца, а в Асуане они и вовсе подожгли президентскую резиденцию.
И хотя антиправительственных митингов в Египте из-за страха перед полицией не случилось, 12 ноября сотни активистов провели демонстрацию на климатическом саммите ООН в Шарм-эш-Шейхе.
Активисты призвали «богатые промышленно развитые страны выплатить компенсацию развивающимся странам за климатические бедствия». Тем не менее, их акция осталась практически незамеченной мировыми лидерами, приехавшими в Египет. В частности, в Шарм-эш-Шейх прибыл американский президент Джо Байден, который первым делом извинился перед участниками саммита за то, что его предшественник Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату. К слову, именно Байден вернул Штаты в договор в 2020 году.
В центре внимания COP27 — вопрос финансовой поддержки развивающихся стран, которые уже пострадали от стихийных бедствий, вызванных изменением климата. На такую помощь претендуют в основном страны Африки, Латинской Америки и Океании.
Иранская вспышка
Крупные протесты в Иране, начавшиеся после убийства 22-летней студентки Махсы Амини, продолжаются уже почти два месяца. Очередная вспышка ожидается 15-17 ноября: организаторы демонстраций призывают выйти в эти дни на улицы, чтобы отметить три года с подавления масштабных акций «кровавого ноября» 2019 года. В частности, митингующие предлагают блокировать дорожное движение в столице.
Политический заместитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ядолла Джавани обвинил Запад, Израиль и Саудовскую Аравию в разжигании протестов с целью «сирианизации» Ирана, то есть повторения сирийского сценария с гражданской войной.
Старший научный сотрудник вашингтонского Института арабских государств Персидского залива Али Альфоне пояснил «Известиям», что протестами в Иране действительно может воспользоваться его главный региональный противник — Саудовская Аравия. Нынешние отношения двух стран эксперт оценил как «борцовский поединок».
— Теперь, когда Эр-Рияд подозревает, что внутренние протесты ослабили способность исламской республики проецировать силу за границу, Саудовская Аравия не только прекращает тихую дипломатию в отношениях с Тегераном, но и использует всю мощь финансируемых ей СМИ, чтобы вести пропагандистскую войну против Ирана и даже направляет протестующих, — указал Али Альфоне. — Я ожидаю дальнейшей напряженности в отношениях между двумя странами, если Тегеран организует атаку, напоминающую атаку на саудовские НПЗ в Абкайке и Хурайсе [в 2019 году].
Израильский политолог Владимир Месамед предположил, что Тегеран не против направить растущее в стране недовольство вовне — а именно на Саудовскую Аравию.
— Иранцы готовы в принципе нанести какой-то удар по саудовским объектам, но вряд ли сейчас они готовы к полномасштабной войне из-за протестов. Иран вообще мало когда в последнее время сам шел войной на кого-то, чаще он работал руками своих прокси формирований — тех же хуситов в Йемене или «Хезболлы» в Ливане. Но сейчас, на фоне протестных акций, можно ожидать от Ирана чего угодно, — заявил эксперт.
До сих пор к подавлению протестов не подключился Корпус стражей исламской революции (КСИР), отметил в беседе с «Известиями» директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Хотя лидер КСИР Хоссейн Салами 29 октября предупредил протестующих, что это их «последний день уличных демонстраций». По словам Раджаба Сафарова, использование КСИР может стать поворотным моментом — силовики способны сразу положить конец демонстрациям, как это было в 2019 году.