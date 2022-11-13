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На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной части

Хуснуллин сообщил о надвижке еще одного пролета автомобильной части Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На автомобильной части Крымского моста установили еще один пролет. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, назвав это событие одним из наиболее значимых на прошедшей неделе.

Время дороге: движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря
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«Одним из значимых событий недели стала надвижка двух пролетов на Крымском мосту, каждый пролет по 300 т», — сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

Накануне было возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Движение автомобилей и автобусов началось в 14:30 мск — на 1,5 часа раньше запланированного срока. До этого в Минтрансе заявляли, что Крымский мост будет закрыт на 12 часов 12 ноября для ремонта.

Прежде мост уже также закрывали на 12 часов 8 ноября. Тогда строители надвинули первый новый пролет автомобильной части.

Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. При этом реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути продолжается.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.

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