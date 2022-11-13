На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной части

На автомобильной части Крымского моста установили еще один пролет. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, назвав это событие одним из наиболее значимых на прошедшей неделе.

«Одним из значимых событий недели стала надвижка двух пролетов на Крымском мосту, каждый пролет по 300 т», — сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

Накануне было возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Движение автомобилей и автобусов началось в 14:30 мск — на 1,5 часа раньше запланированного срока. До этого в Минтрансе заявляли, что Крымский мост будет закрыт на 12 часов 12 ноября для ремонта.

Прежде мост уже также закрывали на 12 часов 8 ноября. Тогда строители надвинули первый новый пролет автомобильной части.

Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. При этом реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути продолжается.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.