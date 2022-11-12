Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 12 ноября в 14:30 мск, сообщает пресс-служба Минтранса России в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 14:30 мск на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — указано в сообщении.

Ранее в этот день движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено с 4:00 до 16:00 для ремонтно-восстановительных работ.

До этого, 9 ноября, Минтранс сообщал, что Крымский мост будет закрыт на 12 часов 12 ноября для ремонта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.