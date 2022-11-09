Движение по Крымскому мосту временно приостановят 12 ноября

Крымский мост, который ремонтируют после взрыва, будет закрыт для движения автомобилей 12 ноября в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Отмечается, что движение будет недоступно в течение 12 часов.

«12 ноября с 4:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прежде мост уже также закрывали на 12 часов 8 ноября. Тогда строители надвинули первый новый пролет автомобильной части.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый пролет автодорожной части Крымского моста установлен. Монтаж второго пролета начнется 11 ноября. Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. Хуснуллин также заявил, что продолжается реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути.

Для грузовиков мост будет закрыт минимум до декабря, для перемещения фур в Крым сейчас есть три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Часть Крымского моста была повреждена в результате подрыва грузового автомобиля 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.