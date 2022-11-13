В США предложили признать Турцию спонсором терроризма

Бывший сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин призвал НАТО разорвать контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и признать Турцию спонсором терроризма. Об этом в воскресенье, 13 ноября, он написал в своей колонке для издания 19FortyFive.

В частности, Рубин обвинил Эрдогана в том, что тот использует стремление Швеции вступить в НАТО как возможность не только унизить это государство, но и выбить из него финансирование.

«Постоянно заставляя шведских политиков подчиняться и раболепствовать, Эрдоган сигнализирует своим последователям не только внутри Турции, но и среди значительной диаспоры в Европе, что демократии слабы и беспринципны, в то время как его подход к сильному правлению может принести величие», — написал Рубин.

Кроме того, автор призвал страны НАТО не идти на поводу Анкары, требующей выдачи лиц, которые, по мнению турецких властей, причастны к террористической деятельности. При этом Рубин уличил действующего президента Турции в связях с радикальным движением «Хамас» (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа) и ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Также Рубин потребовал составить списки турецких радикалов для дальнейшей экстрадиции или заключения в тюрьму.

19 октября агентство Bloomberg написало, что близкие отношения Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным разозлили западные державы. Как отмечается в статье, углубление экономических и торговых связей Турции и России препятствуют планам Запада, который хочет создать единый международный фронт, чтобы убедить Москву изменить курс в отношении Украины.

Схожую точку зрения в октябре высказала и турецкая газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре. По сведениям издания, со стороны Вашингтона поступило предупреждение о возможных санкциях из-за торговли с Россией.

Кроме того, Анкара до сих пор не дала согласия на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Турецкая сторона требует выдачи нашедших в этих странах убежище курдов.