Вашингтон предупредил бизнес Турции о санкциях за торговлю с Россией

Со стороны США поступило предупреждение для деловых кругов Турции о возможных санкциях из-за торговли с Россией. Об этом 21 октября написала газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.

Как пишут журналисты, о санкциях турецким бизнесменам сообщила делегация правительства США, которая прибыла с визитом в страну.

В публикации отмечено, что Анкара с марта разрешила параллельный импорт в Россию, что сделало Турцию «транзитным хабом», в связи с чем многие российские компании открыли там свои представительства.

На фоне этого с января по август 2022 года в Турции число вновь появившихся компаний с капиталом из РФ увеличилось в четыре раза в годовом выражении. Всего за это время в стране начали работу 729 подобных предприятий.

Ранее, 20 сентября, генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что прекращение турецкими банками использования российской платежной системы «Мир» станет динамитом, заложенным под туризм и экономику Турции.

В свою очередь партия «Родина» организовала в Анталье протесты на фоне сообщений о прекращении использования банками республики российской системы. Участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные турецкие банки вслед за частными поддались давлению Запада и испугались санкций.

15 сентября министерство финансов США сообщило о том, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

28 июня также сообщалось, что с января по май 2022 года основной спрос на заграничную недвижимость со стороны состоятельных россиян приходился на Турцию, ОАЭ, Кипр и Португалию. Согласно исследованию аналитиков Knight Frank, сделки в Турции составили 20% от продаж зарубежной недвижимости россиянам с начала года. Наибольшим спросом среди локаций у граждан России пользуется Стамбул, затем курорты Аланья и Анталья, а также Бодрум и Фетхие.

В мае глава Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин сообщал, что Россия занимает лидирующую позицию в турецкой провинции Анталья, открыв в этом курортном городе с начала 2022 года почти 60 фирм.