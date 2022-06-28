Турция стала лидером среди стран по спросу на жилье у богатых россиян

С января по май 2022 года основной спрос на заграничную недвижимость со стороны состоятельных россиян приходился на Турцию, ОАЭ, Кипр и Португалию. Об этом говорится в исследовании аналитиков Knight Frank, которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 28 июня.

Сделки в Турции составили 20% от продаж зарубежной недвижимости с начала года. На втором месте — ОАЭ, на долю которых пришлось 18% спроса. Третье место поделили между собой Португалия и Кипр — по 12% в каждой.

На четвертом месте оказалась Греция с показателем 9%, замыкает пятерку лидеров Мальта, на долю которой пришлось 6% спроса.



По данным аналитиков, в Турции наибольшим спросом среди локаций у граждан России пользуется Стамбул, затем курорты Аланья и Анталья, а также Бодрум и Фетхие. При этом 80–85% всех запросов — в рамках бюджета до $1 млн. Этой суммы достаточно, чтобы получить турецкое гражданство. Эксперты отмечают, что Турция стала лидером в том числе из-за того, что при инвестициях в $400 тыс. иностранцы могут рассчитывать на гражданство этой страны. Кроме того, недвижимость в этом государстве растет в цене и ее можно сдавать в аренду.



Среди российских запросов на покупку недвижимости в ОАЭ на Дубай приходится 75%, на Абу-Даби — 20%, на Рас-эль-Хайма — 5%. При этом 70% покупателей дубайской недвижимости собираются открывать бизнес в Эмиратах. Наиболее популярными районами Дубая являются Пальм-Джумейра (30%), Дубай Марина (20%), Даунтаун (15%), Ла Мер (7%), Дубай Хиллс (8%).

Кипр — страна Евросоюза, которая продолжает принимать заявления от россиян на получение как постоянного вида на жительство при покупке недвижимости от €300 тыс., так и временного ВНЖ сроком на один год при покупке недвижимости ценой менее €300 тыс. Кроме того, фактическое проживание на этом острове ведет к получению гражданства — сейчас для этого нужно прожить в стране от пяти лет. Продажи недвижимости на Кипре за первые пять месяцев 2022 года выросли на 50% по сравнению с апрелем прошлого года. Самое большое число сделок зафиксировано в Пафосе, затем идут Лимасол, Ларнака, Никосия и Фамагуста.

При этом 11 июня агентство Anadolu сообщило, что власти Турции ограничат выдачу вида на жительство иностранцам. Так, с 1 июля в каждом районе страны сможет проживать не более 20% иностранцев. Около 1,2 тыс. жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется людей, ищущих убежища в Турции.

С 13 июня в Турции действуют новые правила на получение гражданства в обмен на инвестиции. Если до этого при покупке недвижимости стоимостью от $250 тыс. можно было рассчитывать на получение турецкого гражданства, то с 13 июня порог инвестиций вырастет до $400 тыс.