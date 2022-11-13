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Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
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Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Киевский режим продолжает интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области, стремясь вывести ее из строя. Об этом 13 ноября глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.

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«Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили», — цитирует его «РИА Новости».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в субботу и всю ночь на воскресенье наносили удары как по Новой Каховке, так и по Каховской ГЭС, отметил он. В результате разрушены гостиница, жилые дома, линии электропередачи.

«Вчера в течение дня — двое убитых, минимум трое ранены, все гражданские», — добавил Леонтьев.

Ранее в воскресенье он отметил, что полученные в результате обстрелов со стороны украинских боевиков повреждения Каховской гидроэлектростанции «грандиозны». На восстановление уйдет достаточное количество времени.

Кроме того, Леонтьев подчеркнул, что десятки тысяч человек окажутся в зоне подтопления, если ВСУ всё же разрушат ГЭС.

В результате обстрелов ВСУ повреждены Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие, уточнил Леонтьев.

11 ноября он сообщил, что после удара ВСУ по пригороду Новой Каховки были разрушены жилые дома. Он также добавил, что обстрел произведен из артиллерийских систем. В этот день в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов.

Днем ранее глава военно-гражданской администрации Новой Каховки рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС. По его словам, Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 м.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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