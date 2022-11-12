Во французском Лилле обрушились два здания

В центре Лилля обрушились два дома, за несколько часов до этого всех жильцов эвакуировали. В 03:00 молодой человек увидел трещины на стенах и позвонил спасателям, передает телеканал «Известия». Здания рухнули в 09:15, сейчас на месте разбирают завалы. Спасатели хотят убедиться в отсутствии пострадавших, работают кинологи. В качестве меры предосторожности временно эвакуировали жителей соседних домов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.