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Во французском Лилле обрушились два здания

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В центре Лилля обрушились два дома, за несколько часов до этого всех жильцов эвакуировали. В 03:00 молодой человек увидел трещины на стенах и позвонил спасателям, передает телеканал «Известия». Здания рухнули в 09:15, сейчас на месте разбирают завалы. Спасатели хотят убедиться в отсутствии пострадавших, работают кинологи. В качестве меры предосторожности временно эвакуировали жителей соседних домов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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