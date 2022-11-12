«Уралхим» договорился о вывозе удобрений в Африку

«Уралхиму» разрешили вывезти в Африку удобрения из ЕС. Химикаты заблокированы на складах трех государств, передает телеканал «Известия». Груз находится в Бельгии, Нидерландах и Эстонии. Африканский союз распределит удобрения по странам. Первая партия из 20 тыс. т отправится в Малави. Всего «Уралхим» перевезет за свой счет 262 тыс. т химикатов.

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