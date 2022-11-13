Врач назвала причину неэффективности антидепрессантов

Врач-генетик, член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала «Известиям» 13 ноября, что антидепрессанты могут быть неэффективны из-за генетических особенностей.

Она сообщила, что лекарственные препараты, как и пища, могут у каждого человека усваиваться по-разному. На это, в частности, влияют генетические особенности. При различных генетических вариантах активность этих генов может существенно меняться, из-за чего антидепрессанты и нейролептики окажутся неэффективны.

«Время — крайне ценный ресурс при лечении депрессивных расстройств. Так как антидепрессанты и нейролептики имеют накопительный эффект, в среднем подбор подходящего препарата может занимать от полугода до года. Это очень большой срок, при условии, что страдает качество жизни и здоровье человека, а в случае суицидальных мыслей сама жизнь находится под угрозой», — предупредила Колесникова.

Она отметила, что из-за генетических особенностей антидепрессанты и нейролептики могут не только не принести пользу, но и с большей вероятностью вызвать нежелательные явления, такие как тремор, запоры, набор или потеря веса.

По словам Колесниковой, генетический фактор — веский аргумент, почему нельзя самостоятельно выбирать фармацевтические препараты от депрессии, корректировать выбранный врачом курс и преждевременно его заканчивать.

Она отметила, что сократить время поиска подходящего препарата поможет генетический тест. По результатам исследования пациент получает подробный отчет, в котором содержатся данные об эффективности, метаболизме, токсичности основных препаратов для лечения психических проблем и депрессий: антидепрессантов, нейролептиков, антипсихотиков.

Опираясь эти данные, врач может определить правильную стратегию лечения — подобрать индивидуально эффективные препараты и их дозировку, чтобы принести пользу и не вызвать побочных эффектов, добавила Колесникова.

В октябре стало известно, что за первые девять месяцев этого года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что обошлось в общей сложности в 18,9 млрд рублей.