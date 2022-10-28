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Россияне купили успокоительные и антидепрессанты почти на 20 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За первые девять месяцев этого года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что обошлось в общей сложности в 18,9 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий.

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При этом жители столицы, а также Санкт-Петербурга покупали антидепрессанты чаще всего. В Псковской, Тверской и Тамбовской областях предпочли запасаться успокоительными.

«Специалисты сейчас более загружены, и людям приходится дольше ждать своей очереди. Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева. Многие связывают их появление напрямую с напряженной внешней ситуацией и неопределенностью, но, как и раньше, люди приходят и из-за проблем в семье или на работе», — заявила «Известиям» врач-психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.

Кроме того, люди стали жаловаться на обострение хронических заболеваний или так называемые соматоформные расстройства, когда человек испытывает неприятные симптомы (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение).

По данным ВОЗ, порядка 260 млн человек в мире страдают депрессией, суицидов — 800 тыс. ежегодно, добавила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стресс устойчивый: россияне закупили успокоительных на 19 млрд рублей

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