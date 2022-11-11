Названа причина продления США срока по сделкам с энергоносителями с банками РФ

Основная причина выдачи американским минфином разрешения на проведение сделок, связанных с энергоносителями, с попавшими под санкции банками РФ кроется в желании США сохранить финансовый мост с крупнейшим энергетическим экспортером в мире, рассказал «Известиям» 11 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, также не стоит забывать, что этот шаг сделан за месяц до введения ограничительных цен на российскую нефть, согласованную странами G7.

«Ценовой потолок показал слабость западных экономик и нежелание полностью отрезать российские энергоресурсы от стран «золотого миллиарда», а продление разрешения — всего лишь канал для заключения сделок, если российская сторона согласится на условия западных стран», — заключил эксперт.

Накануне министерство финансов США заявило о продлении лицензии на заключение сделок с российскими банками и Центробанком, подпадающими под санкции. Так, до 15 мая 2023 года разрешаются операции по энергоносителям с Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и организациями, где им принадлежит доля в 50% и более.

28 июня стало известно, что американский минфин запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Тогда же сообщалось о введенных санкциях против нескольких российских банков. Однако позже министерство ввело исключения. Так, было разрешено проведение операций по энергоносителям с подсанкционными банками РФ. 14 июня ведомство продлило соответствующее разрешение до 5 декабря.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе.

27 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что несмотря на рестрикции, фундаментальные основы существования российской экономики и самой РФ оказались сильными.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность.

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