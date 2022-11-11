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Названа причина продления США срока по сделкам с энергоносителями с банками РФ

Эксперт Мейнхард: США хочет сохранить финансовый мост с крупнейшим энергетическим экспортером в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Основная причина выдачи американским минфином разрешения на проведение сделок, связанных с энергоносителями, с попавшими под санкции банками РФ кроется в желании США сохранить финансовый мост с крупнейшим энергетическим экспортером в мире, рассказал «Известиям» 11 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

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По его словам, также не стоит забывать, что этот шаг сделан за месяц до введения ограничительных цен на российскую нефть, согласованную странами G7.

«Ценовой потолок показал слабость западных экономик и нежелание полностью отрезать российские энергоресурсы от стран «золотого миллиарда», а продление разрешения — всего лишь канал для заключения сделок, если российская сторона согласится на условия западных стран», — заключил эксперт.

Накануне министерство финансов США заявило о продлении лицензии на заключение сделок с российскими банками и Центробанком, подпадающими под санкции. Так, до 15 мая 2023 года разрешаются операции по энергоносителям с Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и организациями, где им принадлежит доля в 50% и более.

28 июня стало известно, что американский минфин запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Тогда же сообщалось о введенных санкциях против нескольких российских банков. Однако позже министерство ввело исключения. Так, было разрешено проведение операций по энергоносителям с подсанкционными банками РФ. 14 июня ведомство продлило соответствующее разрешение до 5 декабря.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе.

27 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что несмотря на рестрикции, фундаментальные основы существования российской экономики и самой РФ оказались сильными.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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