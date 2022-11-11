Реклама
Прямой эфир
Мир
Полковник Макгрегор раскрыл тайную договоренность Зеленского с США
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Происшествия
Турчак и члены «Единой России» попали под обстрел в Лисичанске
Туризм
В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
Мир
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место аварии СП
Экономика
L’Oreal опровергла планы возобновить поставки продукции в Россию
Армия
Пушилин подтвердил освобождение Павловки и заявил о ее зачистке на 90%
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Экономика
Опрос показал число согласных получать зарплату в конвертах россиян
Мир
Bloomberg назвало потолок цен на нефть из РФ признаком слабости Запада
Мир
В США заявили об отсутствии планов встречи Байдена и Лаврова
Мир
Зеленский опроверг нежелание вести диалог с РФ о мире
Сюжет:

США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с российскими банками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США продлили лицензии на заключение сделок с российскими банками и Центробанком, подпадающими под санкции. Об этом в четверг, 10 ноября, заявили в минфине страны.

Мягкая просадка: Всемирный банк прочит России падение ВВП всего на 4,5%
Предыдущий июньский прогноз был почти в два раза хуже

«Все трансакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — говорится в официальном документе ведомства.

В обозначенный период разрешается заключение сделок по энергоносителям с ЦБ РФ, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, а также организациями, доля ранее упомянутых банков в которых составляет 50% и больше.

Ранее в этот день глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал санкционный режим в отношении России беспрецедентным. Однако он указал на то, что многие компании смогли переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, в обход санкций.

Между тем 14 июня стало известно, что министерство финансов США продлило разрешение для подсанкционных российских банков на проведение связанных с энергоносителями сделок до 5 декабря.

Страны Запада начали вводить санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022