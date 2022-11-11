США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с российскими банками

США продлили лицензии на заключение сделок с российскими банками и Центробанком, подпадающими под санкции. Об этом в четверг, 10 ноября, заявили в минфине страны.

«Все трансакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года», — говорится в официальном документе ведомства.

В обозначенный период разрешается заключение сделок по энергоносителям с ЦБ РФ, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, а также организациями, доля ранее упомянутых банков в которых составляет 50% и больше.

Ранее в этот день глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал санкционный режим в отношении России беспрецедентным. Однако он указал на то, что многие компании смогли переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, в обход санкций.

Между тем 14 июня стало известно, что министерство финансов США продлило разрешение для подсанкционных российских банков на проведение связанных с энергоносителями сделок до 5 декабря.

Страны Запада начали вводить санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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