Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

США разрешили до 5 декабря операции по энергоносителям с российскими банками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов США продлило разрешение для подсанкционных российских банков на проведение связанных с энергоносителями сделок до 5 декабря. Генеральная лицензия опубликована 14 июня на сайте ведомства.

Вместо эмбарго: как Запад хочет ограничить прибыль РФ от продажи нефти
Эксперты сомневаются в осуществимости этих замыслов

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, с участием одной или нескольких из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 5 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Так, с Центробанком России, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все связанные с энергоносителями сделки, которые ранее были запрещены указом американского президента.

«Для целей настоящей генеральной лицензии термин «относящийся к энергетике» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, природный газ, нефтепродукты или другие продукты, способные производить энергию <…> производство, передача или обмен энергией с помощью любых средств, включая возобновляемые источники энергии», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 9 июня, глава министерства финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она также отметила, что снижение цен на топливо в стране в краткосрочной перспективе маловероятно.

До этого, 7 июня, Йеллен заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи.

Президент США Джо Байден 22 февраля анонсировал ограничительные меры против ВЭБ и Промсвязьбанка. В апреле американская сторона ввела блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите жителей Донбасса. При этом в Европе и США наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022