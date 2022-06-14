США разрешили до 5 декабря операции по энергоносителям с российскими банками

Министерство финансов США продлило разрешение для подсанкционных российских банков на проведение связанных с энергоносителями сделок до 5 декабря. Генеральная лицензия опубликована 14 июня на сайте ведомства.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, с участием одной или нескольких из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 5 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Так, с Центробанком России, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все связанные с энергоносителями сделки, которые ранее были запрещены указом американского президента.

«Для целей настоящей генеральной лицензии термин «относящийся к энергетике» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, природный газ, нефтепродукты или другие продукты, способные производить энергию <…> производство, передача или обмен энергией с помощью любых средств, включая возобновляемые источники энергии», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 9 июня, глава министерства финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она также отметила, что снижение цен на топливо в стране в краткосрочной перспективе маловероятно.

До этого, 7 июня, Йеллен заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи.

Президент США Джо Байден 22 февраля анонсировал ограничительные меры против ВЭБ и Промсвязьбанка. В апреле американская сторона ввела блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите жителей Донбасса. При этом в Европе и США наблюдается рост инфляции и цен.

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