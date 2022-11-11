Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск

Президент США Джо Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине. По его мнению, это может произойти только в том случае, если Россия выведет свои войска. Об этом он заявил 10 ноября в разговоре с журналистами.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины», — сказал Байден по пути на авиабазу Andrews.

В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине «не на словах, а на деле».

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил в отсутствии давления Вашингтона на Киев относительно переговоров с Россией. По его словам, США лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях, а также помогают им поставить себя в наилучшую позицию на поле боя, чтобы обеспечить лучшие позиции в случае возможных мирных переговоров.

Сам же украинский лидер Владимир Зеленский в этот день заявил, что никогда не исключал возможности переговоров с Россией. По его словам, Украина готова к переговорам, но с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру».

7 ноября украинский лидер сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

В свою очередь, российская сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. 31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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