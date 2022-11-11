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Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск

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Президент США Джо Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине. По его мнению, это может произойти только в том случае, если Россия выведет свои войска. Об этом он заявил 10 ноября в разговоре с журналистами.

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«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины», — сказал Байден по пути на авиабазу Andrews.

В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине «не на словах, а на деле».

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил в отсутствии давления Вашингтона на Киев относительно переговоров с Россией. По его словам, США лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях, а также помогают им поставить себя в наилучшую позицию на поле боя, чтобы обеспечить лучшие позиции в случае возможных мирных переговоров.

Сам же украинский лидер Владимир Зеленский в этот день заявил, что никогда не исключал возможности переговоров с Россией. По его словам, Украина готова к переговорам, но с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру».

7 ноября украинский лидер сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

В свою очередь, российская сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. 31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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