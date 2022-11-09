Минобороны опубликовало видео ударов Су-25 по позициям и технике ВСУ

Минобороны России 9 ноября опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что экипажам штурмовиков удалось поразить скрытые позиции противника и бронированную технику.

Удары, по информации ведомства, наносились с малых высот.

Завершается ролик кадрами посадки самолета, пишет «Газета.Ru».

Накануне в Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский Ми-24.

В начале ноября экипажи бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 также ликвидировали замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику украинских националистов ракетными авиационными ударами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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