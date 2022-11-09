По факту крушения вертолета под Костромой возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета Ми-2 под Костромой возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил источник «Известий».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ми-2 потерпел крушение во время санитарного рейса 8 ноября. Вертолет летел по маршруту город Шарья — город Кострома. На борту находились два пилота, два фельдшера и пациент, которого перевозили в областной сердечно-сосудистый центр. В результате крушения пациент скончался. Еще четверо, находящихся в вертолете, пострадали, трое из них попали в реанимацию.

Причины крушения в данный момент неизвестны, однако основными версиями считаются ошибка пилота и техническая неисправность вертолета.