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Пострадавшие при крушении Ми-2 попали в реанимацию

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Фото: Пресс-служба администрации Костромской области
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Три человека попали в реанимацию после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в инциденте пострадали четыре человека. Трое находятся в тяжелом и стабильно тяжелом состоянии. У еще одного изолированная травма и перелом. Пострадавшие ― два пилота и два фельдшера санитарной авиации.

«Создано две бригады мультидисциплинарного назначения в составе 10 человек, развернуты две операционные и подготовлены места в реанимации. Сейчас три пациента в реанимации, продолжаются диагностические мероприятия, один пациент в операционной», ― рассказал глава департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

По словам главного врача городской больницы Костромы Евгения Нечаева, у врачей есть всё, чтобы оказать помощь пострадавшим: «В больнице имеется весь арсенал необходимого диагностического и лечебного оборудования, развернуты операционные, помощь будет оказана в полном объеме».

Нечаев добавил, что, в частности, уже определены группы крови пострадавших, на областной станции есть весь необходимый запас, который доставят вовремя.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали видео с места крушения вертолета Ми-2.

Ми-2 потерпел крушение во время санитарного рейса 8 ноября. Вертолет летел по маршруту город Шарья – город Кострома. В результате аварии погиб один человек — пациент, которого перевозили в больницу. Спасатели нашли всех выживших при падении и передали их врачам.

Отмечается, что причины крушения в данный момент неизвестны, однако основными версиями считаются ошибка пилота и техническая неисправность вертолета.

На место происшествия выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Транспортная прокуратура Костромы уже начала проверку по факту инцидента.

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