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Появились кадры с места крушения санитарного вертолета Ми-2 под Костромой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют видео с места крушения вертолета Ми-2, рухнувшего недалеко от Костромы.

На кадрах видно, как на месте аварии работают экстренные службы. Пострадавшие уже доставлены в больницу. Им оказывают необходимую помощь.

Как отметил костромской транспортный прокурор Александр Климов, сейчас проводится проверка исполнения законодательства безопасности полетов в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-2.

«По предварительным данным, вертолет Ми-2 совершал рейс санавиации по маршруту город Шарья – город Кострома. В настоящее время проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнил он.

Ранее, 8 ноября, Ми-2 потерпел крушение в процессе совершения санитарного рейса. В результате крушения погиб один человек — пациент, которого перевозили в больницу. Два пилота и два фельдшера, которые также находились в вертолете в момент крушения, выжили, отделавшись травмами разной степени тяжести. Известно, что на данный момент спасатели эвакуировали всех пострадавших.

Отмечается, что причины крушения в данный момент неизвестны, однако основными версиями считаются ошибка пилота и техническая неисправность вертолета.

Известно, что губернатор Костромской области Сергей Ситников выдвинулся на место крушения вертолета.

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