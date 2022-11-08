Учитель ударил и повалил на пол ребенка в школе Дзержинска

Появилась запись, на которой учитель подходит к одному из учеников и несколько раз бьет его в живот в коридоре школы № 12 в Дзержинске. Об инциденте стало известно 8 ноября.

На кадрах видно, что после ударов педагог продолжает напирать на ребенка и валит его на пол. Всё происходит на глазах у других школьников.

В администрации Дзержинска заявили, что после инцидента учитель уволился. По их словам, он преподавал математику у 7–8-х классов, раньше жалоб на него не было. Уволившийся учитель объяснил, что дети в коридоре громко разговаривали и играли, чем мешали ему готовиться к уроку.

Ребенок в результате инцидента не пострадал. Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту произошедшего.

Ранее, 7 ноября, ученик третьего класса в одной из школ Тюмени получил разрыв селезенки в результате драки со сверстником. По факту нанесения тяжкого вреда здоровью суд обязал руководство школы выплатить штраф в размере 160 тыс. рублей.