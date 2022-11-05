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Зеленский объявил о сборе пожертвований на создание флота морских дронов

Зеленский: на Украине начнут сбор средств для создания флота морских дронов
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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать в стране флот морских дронов на добровольные пожертвования, сбор которых начнется со следующей недели. Об этом он сообщил 5 ноября в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

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«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов», — сказал он.

Зеленский утверждает, что такие меры необходимы для защиты морской акватории Украины, уточняет «Газета.Ru».

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку.

31 октября Минобороны РФ сообщило, что Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против России, в связи с чем движение судов по нему недопустимо.

Тогда же вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет пресекать любые атаки в свою сторону в Черном море всеми средствами, включая зерновую сделку.

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