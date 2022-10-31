Косачев заверил в дальнейшем пресечении атак на РФ в Черном море

Россия будет пресекать любые атаки в свою сторону в Черном море всеми средствами, включая зерновую сделку, прокомментировал позицию Госдепартамента США вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев в понедельник, 31 октября.

«Атаки на РФ в Черном море будут и далее пресекаться всеми имеющимися у России средствами. Включая судьбу зерновой сделки. Все основания налицо», — написал он в Telegram-канале.

Так Косачев высказался после заявления главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса о том, что, по мнению США, атака на корабли Черноморского флота не может являться основанием для приостановки участия России в зерновой сделке.

«Мнение Госдепа в принципе не может служить основанием ни для чего, находящегося вне пределов компетенции США. Попытки распространить юрисдикцию США на вопросы, находящиеся вне его компетенции, ничтожны с точки зрения основополагающих основ, норм и правил международного права», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Новость дополняется